Multa millonaria a una consignataria por transportar ganado sin control de la Policía Rural de Mocoreta

Un importante operativo de control de hacienda en tránsito realizado por la Policía Rural de Mocoretá terminó con el secuestro preventivo de 102 vacunos y una multa de $8.105.175 para una consignataria, luego de detectarse distintas irregularidades en la documentación y en los controles exigidos para el traslado de animales.

El procedimiento se inició cuando los efectivos interceptaron un camión jaula que transportaba la hacienda. Si bien el vehículo contaba con la documentación correspondiente de SENASA y las guías de traslado, se constató que los animales no habían sido sometidos al correspondiente control de la Policía Rural en el lugar de origen.

Ante esta situación, la totalidad de la hacienda fue secuestrada preventivamente y trasladada hasta Curuzú Cuatiá, donde se realizó una revisión exhaustiva de los animales.

Uno por uno y nuevas irregularidades

En la manga, los efectivos procedieron al control individual de los 102 vacunos. Fue durante esta inspección cuando surgieron nuevas inconsistencias vinculadas con la documentación.

Según se constató, en parte de los registros no habían sido declaradas correctamente las guías madres, mientras que algunos de los animales presentaban marcas anteriores que tampoco figuraban debidamente asentadas en la documentación.

A partir de las irregularidades detectadas se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas y se dispuso la aplicación de una multa de $8.105.175.

Además, la documentación presentada fue anulada y debió ser rectificada antes de que pudiera regularizarse el traslado de la hacienda.

El procedimiento volvió a poner de relieve la importancia de los controles sobre el movimiento de ganado, donde cada animal debe contar con la identificación y documentación correspondiente.

En este caso, el traslado de más de un centenar de vacunos terminó con una sanción millonaria luego de que los controles de la Policía Rural detectaran que las guías, las marcas y los controles previos no coincidían con lo exigido para el transporte de la hacienda.

Por Antonio Baez