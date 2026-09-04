Múltiples allanamientos en Santa Fe: cayó el autor del millonario robo en Nogoyá

Un minucioso trabajo investigativo llevado adelante de manera conjunta entre la Policía de Entre Ríos y la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe permitió avanzar en el esclarecimiento de un millonario robo ocurrido el pasado 26 de mayo en una vivienda particular de Nogoyá, donde fueron sustraídos aproximadamente 60.000 dólares estadounidenses.

En la mañana de este viernes se concretó una serie de allanamientos y procedimientos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, que culminaron con la detención de un hombre de 37 años, señalado como presunto autor del hecho.

La investigación estuvo bajo las directivas del fiscal de Nogoyá, Fernando René Martínez, con intervención del Juzgado de Transición y Garantías local, a cargo del juez Oscar E. Rossi, desde donde se libraron los exhortos judiciales correspondientes.

Las cámaras fueron clave para llegar al sospechoso

Uno de los principales avances en la investigación surgió a partir del análisis de las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad de vecinos y por el sistema de domos de la ciudad de Nogoyá.

El trabajo realizado por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental permitió establecer características fisonómicas del sospechoso y determinar el vehículo en el que se habría movilizado durante la jornada del robo.

Con esos elementos, los investigadores profundizaron las tareas de campo y de inteligencia criminal hasta lograr establecer que el presunto autor se encontraba en la localidad de Helvecia, provincia de Santa Fe.

Detuvieron al sospechoso y secuestraron cocaína

A partir de las 9 de la mañana, efectivos de la Policía de Entre Ríos, junto con personal de la PDI de Santa Fe y de la PDI de Helvecia, correspondiente a la Región N° 1, Distrito Garay, desplegaron distintos procedimientos.

En uno de los operativos realizados en Helvecia se concretó la detención del hombre de 37 años.

Además, los investigadores secuestraron un automóvil Peugeot 308, un teléfono celular iPhone y dos pares de anteojos de sol.

Durante el procedimiento también fueron halladas sustancias estupefacientes: 12,78 gramos de clorhidrato de cocaína y 0,67 gramos de Cannabis Sativa.

En otro procedimiento realizado en la misma localidad fue incautado un Citroën C4 gris oscuro, sin dominio colocado, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo. Por este motivo, se iniciaron las actuaciones correspondientes en territorio santafesino.

Allanamiento en una concesionaria de Santa Fe

La investigación también llevó a los efectivos hasta una concesionaria de automóviles ubicada en la ciudad de Santa Fe, donde se concretó otro procedimiento.

En el lugar fueron secuestrados 700 dólares estadounidenses, cinco teléfonos celulares, prendas de vestir y un par de anteojos de sol.

Asimismo, los investigadores detectaron importantes irregularidades en la numeración de chasis y motor de dos vehículos: un Renault Kangoo y un Fiat Fiorino.

Ambos rodados quedaron incautados y se iniciaron actuaciones judiciales paralelas en la jurisdicción de Santa Fe.

La investigación continúa

El detenido y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de determinar si existen otras personas involucradas y establecer el destino del dinero sustraído en el millonario robo ocurrido en Nogoyá.

Desde la fuerza entrerriana destacaron el trabajo articulado con sus pares santafesinos, que permitió seguir la pista del sospechoso fuera de la provincia y concretar los procedimientos que finalmente posibilitaron su detención.

La pesquisa busca ahora determinar además si el detenido tendría vinculación con otros hechos delictivos cometidos en la región.

Con informacion de Del Exodo Nogoya

Redaccion de 7Paginas