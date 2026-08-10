Multitudinario primer festejo del Mes del Niño en el Parque Ferré de Concordia

El Parque Ferré fue escenario este domingo de una multitudinaria jornada que marcó el inicio de las actividades por el Mes del Niño en Concordia, con la participación de cientos de familias que se acercaron para disfrutar de una tarde pensada especialmente para las infancias.

La propuesta fue organizada por la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, con la participación de distintas áreas municipales.

Durante la jornada se presentó una variada programación de espectáculos infantiles que tuvo como protagonistas a Las Andanzas de la Payasa Mandarina, Chucu y sus Amigos, Los Tinguiritas y Circópatas.

Teatro, música, humor y circo fueron parte de una propuesta que permitió que grandes y chicos compartieran una tarde de entretenimiento al aire libre.

Además de los espectáculos, hubo regalos, sorteos y distintas actividades recreativas, convirtiendo al Parque Ferré en el punto de encuentro de numerosas familias concordienses.

El festejo recorrerá distintos barrios

El encuentro del domingo fue el primero de una serie de celebraciones que se desarrollarán durante todo agosto en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de acercar propuestas gratuitas a las familias y generar espacios de encuentro para los niños y niñas.

La próxima jornada será el domingo 16 de agosto, desde las 14 horas, en la Plaza del barrio Constitución, ubicada en la intersección de 2 de Abril y Dr. Sauré.

En ese lugar volverán a desarrollarse espectáculos infantiles, juegos y actividades recreativas, además de la entrega de regalos y golosinas. También habrá nuevos sorteos, entre ellos bicicletas.

El cronograma continúa durante agosto

La agenda del Mes del Niño continuará el domingo 23 de agosto en la Plaza del Asentamiento La Bianca.

Finalmente, el ciclo cerrará el domingo 30 de agosto en el Parque Central “Viñedos Moulins”.

Desde la Municipalidad de Concordia invitaron a todas las familias a participar de las próximas jornadas y acompañar una propuesta que busca que los niños puedan jugar, disfrutar y compartir momentos de encuentro cerca de sus barrios, con actividades gratuitas durante todo el mes.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas