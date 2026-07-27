Multitudinario recibimiento para Lisandro Martínez en Gualeguay: «Representar a mi ciudad es un orgullo enorme»

El acto, organizado por la Municipalidad, reunió desde horas de la tarde a vecinos y visitantes que llegaron desde distintos puntos de Entre Ríos y del país para expresar su reconocimiento al defensor del Manchester United, quien fue recibido entre aplausos, banderas argentinas y una enorme muestra de cariño.

Visiblemente emocionado, el futbolista agradeció el afecto de los presentes y destacó el orgullo que siente por representar a Gualeguay.

«Quiero darle las gracias a todos por tomarse este tiempo de venir acá. Para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad», expresó.

Si bien reconoció la tristeza por no haber podido conquistar un nuevo título mundial, remarcó que el seleccionado dejó una huella que va mucho más allá del resultado deportivo.

«Me tocó estar acá en 2022 cuando salimos campeones. Ahora lamentablemente no lo pudimos conseguir de nuevo, pero creo que conseguimos muchas cosas».

Sus palabras fueron interrumpidas por una ovación de los asistentes, que comenzaron a entonar el clásico «¡Argentina, Argentina!».

«Todos somos argentinos y siempre queremos ganar. Siempre fuimos muy resultadistas. Esta vez no tocó ganar, pero creo que ganamos en muchas cosas: en la unión, en el respeto y en haberle demostrado al mundo lo que significa ser argentino. Creo que pusimos a la Argentina en lo más alto».

Un mensaje para los más chicos

Entre los asistentes hubo una gran cantidad de niños y jóvenes con camisetas de la Selección. Pensando en ellos, Martínez dejó un mensaje cargado de motivación.

«Lo que me destacó en su momento fue la mentalidad y tener siempre a mi familia al lado», afirmó, antes de alentar a quienes sueñan con convertirse en futbolistas.

«Hoy veo muchos chicos acá a los que seguramente les encanta el fútbol. Mi consejo es que crean en sí mismos, que luchen y que no se den por vencidos. Va a haber muchas adversidades y gente que los quiera tirar para atrás, pero con la ayuda de la familia, los amigos y la gente cercana, los sueños están para cumplirse».

Su admiración por Lionel Messi

Durante el encuentro con los vecinos también habló sobre su relación con Lionel Messi, a quien definió como un ejemplo dentro y fuera de la cancha.

«Tiene una sencillez que lo caracteriza y que te hace quererlo más allá de todo lo que es. Para mí no es solamente el mejor futbolista de la historia, sino el mejor deportista de todos los deportes», sostuvo.

Martínez reveló además que comparten momentos de distensión jugando al truco, tomando mates y conversando durante las concentraciones.

Consultado sobre si le deja ganar al capitán argentino en las partidas de cartas, respondió entre risas:

«Ni chance. Yo quiero ganarle, pero es increíble… le gana a todo, no pierde a nada».

La ocurrencia provocó una de las mayores ovaciones de la tarde.

El cariño de todo un pueblo

La Costanera de Gualeguay se vistió de celeste y blanco para recibir al defensor entrerriano, que llegó acompañado por familiares y agradeció permanentemente las muestras de afecto de los vecinos.

Tras unos días de descanso en una estancia cercana a su ciudad natal y mientras se recupera de una lesión muscular sufrida durante la final del Mundial, Lisandro Martínez se prepara para reincorporarse en los próximos días al plantel del Manchester United, llevando consigo el reconocimiento y el orgullo de todo un pueblo que volvió a demostrarle su admiración.

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