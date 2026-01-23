Municipales de Concordia recibirán un bono excepcional a fin de mes

Si bien desde el Ejecutivo municipal no se brindaron mayores precisiones al respecto, el anuncio llega en un contexto de tensión en la administración local, marcado en los últimos días por la caída de alrededor de 140 contratos, por lo que el otorgamiento del bono aparece como un intento de llevar alivio y descomprimir el clima interno.

En los considerandos del decreto se expresa que la decisión se fundamenta en las recomposiciones salariales otorgadas durante el año 2025, con el objetivo de evitar la pérdida del poder adquisitivo del personal, y en la medida en que las disponibilidades presupuestarias y financieras lo permitieron. Asimismo, se destaca la necesidad de adoptar “medidas excepcionales y transitorias que permitan acompañar y reconocer el esfuerzo cotidiano del personal municipal en el cumplimiento de sus funciones”, en el actual contexto económico.

En el artículo 1º del decreto se dispone el pago, por única vez, de un bono por la suma total de 110.000 pesos, que será abonado el 30 de enero de 2026 al personal de planta permanente y a los contratados con aportes de la Municipalidad de Concordia.

Por su parte, el artículo 2º aclara que dicho bono es de carácter no remunerativo y no bonificable, y establece que quedan excluidos de este beneficio los funcionarios políticos, concejales, contratos eventuales —como guardavidas y profesores— y los contratos sin aportes.

El decreto lleva la firma del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, Luciano Dell’Olio, y oficializa una medida que será esperada con atención por el conjunto de los empleados municipales.

Redacción de 7Paginas