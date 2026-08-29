Municipales de Federación: acuerdo salarial y reconocimiento a la apertura del Gobierno de Ricardo Bravo

Los trabajadores municipales de Federación recibieron una nueva mejora salarial tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo municipal y los representantes de SOEM y AEMFe.

El entendimiento establece el reemplazo del 2,5% no remunerativo que había sido otorgado durante los meses de junio y julio por una recomposición salarial del 4%, con carácter remunerativo, calculada sobre los haberes correspondientes a mayo y con las diferencias retroactivas.

La mejora será percibida con los haberes del mes de agosto, lo que representa un avance concreto para los trabajadores municipales y modifica favorablemente el esquema salarial acordado previamente.

Reconocimiento al diálogo

Desde las organizaciones gremiales valoraron especialmente la apertura demostrada por el Gobierno municipal encabezado por Ricardo Bravo, y destacaron que la predisposición de las partes permitió alcanzar un entendimiento en un contexto económico complejo.

El acuerdo fue posible a partir de la continuidad de las instancias de diálogo entre los representantes de los trabajadores y el Ejecutivo municipal, que permitió analizar las posibilidades financieras del Municipio y, al mismo tiempo, responder a la necesidad de recomponer los ingresos del personal.

De esta manera, el porcentaje acordado no solamente representa una mejora respecto del esquema anterior, sino que además pasa a tener carácter remunerativo, con el impacto que ello implica sobre los haberes de los trabajadores.

Un esfuerzo para las cuentas municipales

El entendimiento también supone un esfuerzo para las finanzas de la Municipalidad de Federación, que atraviesa un escenario condicionado por distintos factores económicos.

Entre ellos se encuentran una menor coparticipación, una temporada turística con menor movimiento y una disminución en la recaudación de tasas municipales, situaciones que reducen los recursos disponibles para afrontar las obligaciones del Estado local.

En ese contexto, la administración de Ricardo Bravo debió buscar un equilibrio entre las posibilidades financieras del Municipio y la necesidad de acompañar a los trabajadores municipales mediante una recomposición de sus ingresos.

El acuerdo alcanzado aparece como resultado de esa búsqueda, con una mejora salarial que supera el porcentaje no remunerativo establecido anteriormente y que, además, adquiere carácter remunerativo.

La discusión continuará en septiembre

Si bien el nuevo entendimiento representa un avance, la discusión salarial y laboral no queda cerrada.

Las partes acordaron volver a reunirse durante el mes de septiembre, con el objetivo de continuar abordando los temas que permanecen pendientes.

Entre las cuestiones que serán retomadas en esa instancia se encuentra la provisión de ropa de trabajo para el personal municipal.

Así, los trabajadores municipales de Federación recibirán desde agosto una nueva recomposición salarial, mientras que desde los gremios se puso en valor la posibilidad de mantener una mesa de diálogo abierta con el Ejecutivo municipal.

En un escenario económico que impone restricciones tanto a los municipios como a los trabajadores, el acuerdo alcanzado busca compatibilizar la realidad de las cuentas públicas con la necesidad de sostener y mejorar los ingresos del personal municipal.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas