Municipalidad, Egger y vecinos acordaron continuar el diálogo en una mesa de trabajo

El encuentro, según lo informado a 7Paginas, tuvo como eje central abordar las inquietudes planteadas por residentes de la zona respecto al funcionamiento de la firma y su posible impacto ambiental.

Presentación de estudios técnicos

Durante la reunión, la empresa presentó estudios recientes de calidad de aire y análisis de toxicidad realizados por laboratorios reconocidos a nivel nacional. Según se informó, los resultados indican que los valores registrados se encuentran dentro de los parámetros legales vigentes y que no constituyen un contaminante ni representan riesgo para la salud.

Además, Egger se comprometió a continuar con estos estudios durante los próximos seis meses y detalló las medidas que ya se están implementando —y otras que se pondrán en marcha— con el objetivo de mitigar y reducir emisiones en el predio, siempre dentro de los estándares establecidos por la normativa.

Actuación del Municipio

Por su parte, desde la Municipalidad se comunicó que el pasado sábado se dio respuesta formal a la nota presentada por vecinos en los últimos días de diciembre de 2025, mediante el expediente Nº 1361773, cumpliendo con los plazos previstos por la legislación vigente.

También se informó que la documentación presentada por la empresa será incorporada a ese mismo expediente y quedará a disposición de quienes deseen consultarla. Asimismo, se adelantó que todo nuevo informe o presentación que surja en el marco de esta temática será anexado al trámite administrativo correspondiente.

Compromiso y continuidad del diálogo

Al cierre del encuentro, las partes acordaron avanzar en la redacción de un Acta Compromiso en la que quedarán asentadas las responsabilidades y el rol de cada sector. Además, resolvieron mantener abierto un canal de diálogo permanente a través de una mesa de trabajo, con el objetivo de fortalecer la convivencia y dar seguimiento a los planteos realizados por la comunidad.

De esta manera, municipio, empresa y vecinos coincidieron en priorizar el diálogo institucional como herramienta para encauzar las diferencias y garantizar información transparente sobre la situación.