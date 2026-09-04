Municipio y Provincia fortalecen el trabajo territorial para promover la agricultura familiar en Concordia

En el marco del trabajo articulado entre la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Entre Ríos, se llevó adelante una recorrida por distintos espacios de la ciudad vinculados con la agricultura familiar, la producción de alimentos y la promoción de hábitos saludables.

La jornada contó con la participación de la directora de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos, Carina Gallego, junto a integrantes de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia.

Durante el recorrido se visitaron instituciones educativas, productores de la agricultura familiar y familias que forman parte del programa Huerta Familiar.

El objetivo de la actividad fue conocer de cerca las experiencias que se desarrollan en el territorio, intercambiar conocimientos y fortalecer las políticas de acompañamiento destinadas a quienes producen sus propios alimentos.

Fortalecer la producción local

La visita de la funcionaria provincial permitió consolidar el vínculo y la articulación entre los diferentes actores que trabajan en el desarrollo de la horticultura familiar, poniendo en valor las iniciativas que llevan adelante diariamente vecinos y familias de Concordia.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo destacaron a 7Paginas, la importancia de acompañar estas experiencias, que contribuyen a promover una alimentación saludable, fomentar la producción para el autoconsumo y fortalecer la horticultura familiar como una herramienta de desarrollo y bienestar.

En este sentido, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó el valor del trabajo territorial y la necesidad de mantener una presencia cercana junto a los vecinos.

“Es fundamental estar cerca de nuestros vecinos, conocer sus experiencias y acompañar cada iniciativa que contribuya a producir alimentos saludables. El trabajo conjunto con la Provincia nos permite fortalecer estas políticas y seguir generando herramientas para las familias que apuestan a la agricultura familiar”, expresó.

Desde la Municipalidad de Concordia señalaron que, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, continuarán fortaleciendo la articulación con organismos provinciales, instituciones y vecinos, promoviendo iniciativas relacionadas con la producción local, la agricultura familiar y el acceso a una alimentación saludable.