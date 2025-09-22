Municipios entrerrianos se suman al boleto estudiantil para primaria y secundaria

De esta manera, el gobierno provincial junto a los gobiernos locales trabaja en conjunto para facilitar la llegada de los estudiantes a la escuela, acompañando a las familias entrerrianas con políticas públicas concretas y promoviendo la igualdad de oportunidades en la educación.

El secretario de Transporte de la provincia, Juan Diego Elsesser, detalló que el convenio establece que “el 50 por ciento lo asumirá el municipio local y el otro 50 por ciento la provincia”. Además, explicó que los estudiantes universitarios y terciarios tendrán un beneficio del 70 por ciento del valor del boleto, mientras que los docentes continúan con el descuento del 50 por ciento obtenido en paritarias.

Por su parte, la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, destacó que esta medida constituye “una contribución muy importante a la mejora del sistema educativo y de los aprendizajes de nuestros estudiantes”. En ese sentido, resaltó que “habla de la importancia que le da el gobernador a la educación como uno de sus ejes prioritarios”.

En tanto, el intendente de La Paz, Walter Martin, valoró que el convenio materializa la gratuidad del transporte público para los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, permitiendo que las empresas comiencen a brindar el servicio de inmediato. Además, señaló que este logro fue posible gracias a que “el gobernador Rogelio Frigerio se puso al hombro una parte del subsidio que se había caído por parte de la Nación”.

Finalmente, la representante de Gualeguaychú, Beatriz López, responsable del área de transporte público, indicó que si bien su ciudad ya contaba con el boleto estudiantil gratuito, “el convenio fue fundamental para contar con el subsidio provincial”, remarcando que este aporte resulta esencial para sostener a las empresas de transporte tras el cese de los subsidios nacionales.