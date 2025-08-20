7PAGINAS

Miércoles 20 de agosto de 2025
Murió el vecino de Chajari que había sufrido un accidente domestico

Revelaron su identidad. Estaba internado con serias heridas luego de haberse caído desde altura en su vivienda.
Murió un hombre que sufrió un grave accidente doméstico en Chajarí. Estaba internado luego de haberse caído desde la altura el sábado 9 de agosto por la tarde.

Se trata de Dario Sangalli, de 55 años, quien se encontraba reparando el techo de su casa y cayó al piso desde unos 5 metros, tras la rotura de la escalera que estaba usando. La vivienda se ubica en la zona de Ruta 3 Hermanas y calle Concordia.

Las primeras lesiones informadas por las fuentes oficiales fueron “traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento con herida tipo scalp en cuero cabelludo”, informó Chajarí Al Día.