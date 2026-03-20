Murió un trabajador tras caer de una escalera en un molino arrocero de San Salvador

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 10:30 se recibió un llamado en el Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental alertando sobre un accidente dentro del establecimiento. De acuerdo a los primeros datos, un operario habría sufrido una caída mientras realizaba sus tareas habituales.

Un compañero de trabajo indicó que la víctima cayó desde una escalera en momentos en que ambos se encontraban desarrollando labores en el sector de secado. Tras el incidente, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Al arribar al lugar, efectivos policiales junto a personal de salud del nosocomio local constataron que el trabajador no presentaba signos vitales, confirmándose su fallecimiento en el lugar del hecho.

La víctima fue identificada como Raúl Ramón Ferreyra, de 59 años, quien se desempeñaba en el molino al momento del accidente.

Intervino la Fiscalía en turno, que dispuso la presencia del médico policial y de personal de la Sección Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Posteriormente, el médico forense ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Concordia, donde se continuarán los estudios en el marco de la investigación.

El hecho generó conmoción en la comunidad y volvió a poner en debate las condiciones de seguridad en los ámbitos laborales. Las actuaciones continúan con el objetivo de esclarecer cómo se produjo el fatal accidente.