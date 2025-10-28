Murió una niña de dos años que se cayó a una pileta en Paraná

Una tragedia enluta a Paraná: falleció este lunes a la siesta una nena de dos años que se había caído a una pileta en Paraná, confirmaron a AHORA. El hecho había tenido lugar el domingo por la tarde y la pequeña había sido derivada al Hospital Materno Infantil “San Roque”, donde estuvo internada en la Terapia Intensiva.

Según se supo, el trágico suceso tuvo lugar en la zona de Bajada Grande. La niña estuvo sumergida varios minutos antes de que otro pequeño se percatara de lo que estaba pasando y diera aviso. Cuando fue sacada del agua, fue llevada al Hospital Domagk, antes de ser derivada al nosocomio pediátrico de referencia. Arribó, alrededor de las 20, y se le practicó maniobras de reanimación por más de media hora, hasta que mosotró signos vitales. No obstante, su situación era sumamente comprometida.

Finalmente, médicos del hospital le confirmaron a este medio que, lamentablemente, la pequeña falleció durante la siesta de este lunes.