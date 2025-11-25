Museóloga concordiense brindará una ponencia en el congreso de la asociación paleontológica argentina

Cettour, quien se desempeña en el museo hace 27 años, quedando en el cargo a partir del año 2022, además de brindar dicha ponencia participará durante toda la jornada de una nutrida agenda de reuniones a las que fue invitada, destinadas a personal de museos de toda la provincia y organizadas en el marco del Congreso por el Museo Provincial «Antonio Serrano».

SOBRE EL CONGRESO

El evento de trascendencia nacional e internacional se desarrolla en Paraná, desde el 24 al 28 de noviembre de 2025. La Comisión organizadora está integrada por directivos y personal profesional del CICYTTP – CONICET-Gob. ER-UADER.

Los objetivos del XIII CAPA 2025 puntualizan el dar a conocer trabajos y avances científicos no solo en el campo de la paleontología argentina, sino también a nivel internacional, promoviendo el intercambio de conocimiento entre profesionales de la paleontología, arqueología, museología, biología y geología.

Al mismo tiempo se constituye como una oportunidad para fomentar la interacción entre diversas instituciones vinculadas con las áreas de educación, protección y turismo, fortaleciendo y promoviendo el vínculo con la comunidad en general.

El nutrido cronograma de ponencias, conferencias, talleres, exposiciones y otras actividades especiales que se ofrecerán se encuentran disponibles en la página del mismo: https://xiiicapa.wixsite.com/my-site-1 o bien, a través de su Instagram @xiiicapa2025