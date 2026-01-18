7PAGINAS

Sábado 17 de enero de 2026
Músico emergente revoluciona las redes con una canción romántica que refleja la realidad de los barrios de Concordia

Un joven artista concordiense logró lo que muchos músicos sueñan: que una canción nacida desde lo personal cruce fronteras y se vuelva viral en las redes sociales. Se trata de Efraín Rodríguez, conocido artísticamente como Efraín Rodríguez E.R, quien alcanzó más de un millón de reproducciones con un tema romántico inspirado en una historia de amor real y atravesado por la cotidianeidad de los barrios de Concordia.
Redacción 7Paginas

Efraín soñaba con hacerse un lugar entre los amantes del reguetón, pero nunca imaginó que una canción dedicada a su ex pareja tendría semejante repercusión. El tema, además del costado sentimental, refleja vivencias propias de muchos jóvenes de los barrios concordienses, combinando emoción, identidad y realidad social, un combo que conectó rápidamente con el público.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, el músico relató: “Me llamo Efraín Rodríguez, soy de Concordia, Entre Ríos, y soy artista emergente. Me dedico al reguetón, RKT y cumbia desde el 2018. Siempre me imaginé llegar a ser conocido como cantante, y en 2025 se dio la oportunidad de hacer una cumbia RKT para mi ex pareja, a través de una canción para demostrar lo que sentía por ella”.

Según contó, la intención inicial fue simplemente expresar sus sentimientos y crear una canción romántica, pero el impacto superó todas sus expectativas. “La canción se hizo viral en redes sociales como Instagram y Facebook, con la ayuda de influencers que compartieron mis videos y amigos que me ayudaron a grabar el videoclip. De a poco se fue viralizando”, explicó.

El tema lleva por nombre “Efraín Rodríguez E.R – Sabés cómo te quiero” y marcó un antes y un después en su carrera. A partir de esta repercusión, otros trabajos musicales del artista también comenzaron a ganar visibilidad y aceptación en las plataformas digitales.

Efraín Rodríguez transita hoy las primeras etapas de su trayectoria artística, con una creciente exposición local y un repertorio que comienza a consolidarse. Su historia es un reflejo de cómo, desde los barrios y con recursos limitados, el talento y la perseverancia pueden abrirse camino y encontrar un público masivo a través de las redes sociales.

Desde Concordia, un artista emergente empieza a escribir su propio camino en la música urbana, demostrando que las historias reales, contadas desde el corazón, siguen siendo las que más llegan.

