Nace en Entre Ríos un club donde la edad no es una barrera: deporte, integración y una nueva forma de envejecer

En una provincia donde los clubes cumplen un rol que va mucho más allá de la práctica deportiva, Santa Elena dio un nuevo paso con la creación del Club Deportivo Social Veteranos, una institución que nace con una misión particular: generar espacios de participación, encuentro y actividad para las personas mayores.

La iniciativa fue impulsada de la mano de la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas y propone una mirada diferente sobre el envejecimiento, entendiendo que cumplir años no significa dejar de participar, practicar deportes, aprender, compartir ni ser protagonista dentro de la comunidad.

El nuevo club tendrá entre sus principales objetivos promover un envejecimiento activo y saludable, mediante actividades físicas adaptadas a las condiciones y posibilidades de cada persona.

La propuesta contempla la práctica deportiva amateur y recreativa, además de la realización de torneos, encuentros, festivales y distintas actividades sociales, culturales y recreativas.

Mucho más que deporte

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la institución no estará enfocada exclusivamente en la actividad física. La intención es que el club se transforme también en un espacio de contención, integración y pertenencia para las personas mayores.

En ese marco, se prevé desarrollar talleres, cursos, capacitaciones, propuestas culturales y artísticas y diferentes espacios de recreación.

La iniciativa apunta así a fortalecer los vínculos sociales y contribuir a prevenir situaciones de aislamiento, entendiendo que el bienestar de las personas mayores involucra tanto la salud física como la mental y social.

El primer paso ya está dado

La creación de la institución ya comenzó a transitar su camino formal. En ese marco, se realizó la presentación de la documentación ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos, dando inicio al proceso de constitución del nuevo club.

En representación del Club Deportivo Social Veteranos participaron su presidente, César Urquizo, y su secretario, Carlos Caballero.

También estuvieron presentes el presidente de la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas, Hugo Grassi, y el vocal de la entidad, Nildo Cuello.

El encuentro quedó registrado en una fotografía que refleja el primer paso institucional de un proyecto que busca instalar una nueva propuesta dentro del movimiento clubístico entrerriano.

Una red de clubes y espacios de participación

+Entre los objetivos de la nueva institución también figura la posibilidad de establecer vínculos con clubes, federaciones, organismos públicos y privados e instituciones de distintos puntos de la provincia y del país.

La intención es intercambiar experiencias, generar actividades conjuntas y ampliar las oportunidades de participación para las personas mayores.

Desde la Federación Entrerriana de Clubes se destacó el valor de la iniciativa, entendiendo que fortalecer el movimiento clubístico también implica crear espacios de inclusión, participación y oportunidades para todas las edades.

Una institución que mira hacia el futuro

La creación del Club Deportivo Social Veteranos representa mucho más que el nacimiento de una nueva entidad deportiva. Es una propuesta que busca que las personas mayores puedan mantenerse activas, generar nuevos vínculos, compartir experiencias y continuar ocupando un lugar protagónico en sus comunidades.

Porque la edad no tiene por qué convertirse en una barrera para ponerse nuevamente una camiseta, practicar un deporte, hacer amigos, aprender algo nuevo o formar parte de un equipo.

Santa Elena tiene desde ahora un nuevo club. Y nace con una misión que trasciende el deporte: acompañar, integrar y reconocer a quienes todavía tienen mucho para aportar.

Redaccionn de 7Paginas