Viernes 2 de enero de 2026
Nació el primer bebé del 2026 en Concordia

El primer nacimiento del año 2026 en la ciudad de Concordia se produjo en la mañana de este viernes 2 de enero, en el hospital Delicia Concepción Masvernat.
A las 7:09 horas llegó al mundo Dairon, con un peso de 3.400 gramos. El pequeño es hijo de Lucrecia y se convirtió en el primer concordiense nacido en el nuevo año, recibiendo una cálida bienvenida por parte de familiares y del personal de salud que asistió el parto.

Desde el hospital destacaron a 7Paginas, el trabajo del equipo de maternidad que acompañó el nacimiento. El parto fue asistido por la enfermera Alexia Ojeda Barrios y la obstetra Nuria Benítez, junto al compromiso y la dedicación de las enfermeras Luján Córdoba, Brenda Gallo, Sonia Acosta y Gisela Gómez, además de las obstetras Alejandra Curbelo y Virginia Pereyra.

Desde el nosocomio y la comunidad, le dieron la bienvenida al pequeño, deseándole un 2026 lleno de salud y felicidad, y agradeciendo profundamente al equipo de maternidad por su profesionalismo y calidez humana.