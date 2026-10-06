Nadadores de Concordia se destacaron en la Travesía del Paraná

El pasado sábado 3 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Paraná una nueva edición de la Travesía del Paraná, una competencia de natación en aguas abiertas que reunió a deportistas de distintas provincias argentinas y de Uruguay.

La jornada marcó el cierre de la temporada de aguas abiertas frías y el comienzo de la etapa estival de esta disciplina, con una importante presencia de nadadores concordienses pertenecientes al grupo NAF Auténticos, que es liderado por las entrenadoras Soledad Pedro y Eliana Medina.

La competencia contó con dos pruebas: una de 7,5 kilómetros, con largada desde Puerto Barrancas, y otra de 2,5 kilómetros, que tuvo su partida desde el balneario Thompson. Ambas competencias finalizaron en el balneario municipal de Paraná.

Podios para los nadadores concordienses

La delegación de Concordia logró varios resultados destacados, especialmente en las categorías sin traje.

En la prueba de 2,5 kilómetros sin traje, se consagraron ganadores de sus respectivas categorías:

Liliana Lanzuolo, primer puesto en la categoría +70.

Roberto Castelli, primer puesto en la categoría +70.

Además, Valentina de Pedro obtuvo el segundo lugar en la categoría de 31 a 40 años.

En tanto, en la prueba de 7,5 kilómetros sin traje, Giannina Corsi, representante de Federación, alcanzó el tercer puesto en la categoría de 41 a 50 años.

Una delegación que volvió a representar a Concordia

Además de los nadadores que alcanzaron posiciones de podio, la delegación contó con la participación de María Eugenia Otaegui, Alfonso Ruiz Díaz, Alejandro López, Juan José Mesaglio, Guillermina Ledesma, Sebastián Pasarella, Ives Bastian, Gustavo Sandoval, Gustavo Martínez, Ayrton Jacob, Roberto Lodi, Nicolás Angarola, Fernández Valazza y Lorena Confalonieri.

La participación en la Travesía del Paraná permitió a los integrantes de NAF Auténticos cerrar la temporada de aguas abiertas frías y comenzar una nueva etapa de competencias estivales.

Por Marcelo Gonzalez