Nancy Ballejos confirmó su intención de conservar la banca pero aclaró: «voy a estar en el lugar en el que el gobernador me necesite «

Nancy Ballejos diálogo con «Lo Que Queda del Día» en Oíd Mortales Radio de Concordia finalizado el acto de inauguración del nuevo local partidario del Pro, en calle San Martín 185, y destacó «la satisfacción y el orgullo» de reunir para la oportunidad al presidente del bloque del Pro en Diputados, el bonaerense Cristian Ritondo y al de Senadores, el entrerriano Alfredo de Angeli, junto al gobernador Rogelio Frigerio, el intendente Francisco Azcué, el presidente del Pro a nivel provincial, Eduardo Caminal y la presidenta del Pro a nivel local, Magdalena Reta de Urquiza.

Relató Ballejos que la iniciativa de contar con un espacio más amplio nació hace un tiempo atrás para darle mayor actividad, mayor participación a todos los simpatizantes que se quieran sumar «y la realidad es que tenemos muchos funcionarios municipales y provinciales que es bueno aprovechar su gestión para compartir con todo el público y en ese sentido veníamos buscando un espacio más amplio y a raíz de eso surge esta posibilidad de hacer la inauguración hoy», comentó.

Acerca de la presencia de Cristian Ritondo, destacó que «él es jefe de bloque de diputados en la Cámara Nacional y un día hablando con él en el recinto le dije que me gustaría invitarlo a la inauguración del local y automáticamente me dijo que sí que para él era un gusto poder venir así que estuvo presente él y estuvo presente también el gobernador Rogelio Figerio en nuestra inauguración. Cuando Cristian me dijo que iba a venir le comenté a Rogelio también que lo íbamos a hacer y que quería que él esté en este momento que era super importante para nosotros y Rogelio me dijo que sí, que nos iba a acompañar así que la verdad que haberlos recibido a los dos hoy acá en esta nueva casa nos da mucho orgullo y nos da mucha satisfacción también reunir en un local al presidente del bloque del PRO diputados y el presidente de senadores también Alfredo de Ángeli y al gobernador todos en un mismo encuentro la verdad que a nosotros nos emociona, ratifica ese compromiso que venimos teniendo hace muchos años para la ciudad y para la provincia».

Respecto de si se podía leer también como un espaldarazo a su persona y a su gestión legislativa, respondió que «la iniciativa sí, un poco surgió desde mí de estas ganas de renovar las energías y estar más fuertes y unidos por el trabajo que venimos haciendo y la verdad que contar con el acompañamiento de ellos y su apoyo y haber estado acá a mí me da mucha satisfacción y me deja tranquila también de que sé que cuento con ellos y ellos saben desde el primer día que cuentan conmigo».

– ¿Y este apoyo, lo podemos leer también como un impulso a una posible postulación de tu parte para renovar la banca legislativa que vence a fin de año?, le preguntó Lo Que Queda del Día.

«No, yo siempre fui muy fiel a mi espacio y respeto muchísimo la decisión del gobernador y para el cierre de listas todavía faltan algunos meses y yo voy a seguir trabajando con el mismo compromiso de siempre y voy a estar en el lugar que el gobernador me necesite«, respondió Ballejos.

Agregó que «esto no lo hago con ninguna intención personal. Lo hago porque hay un equipo enorme atrás que trabaja con mucho compromiso y necesitamos darle un refresh y renovar todas estas energías y con el equipo que tenemos en Concordia lo logramos».

– Pero en lo íntimo, en lo personal, ¿te gustaría continuar en la banca después del 10 de diciembre?, insistió «Lo Que Queda del Día».

«Sí, me gustaría por dos hechos que para mí son importantes», respondió Ballejos y precisó: «El primero es que tenemos la posibilidad de trabajar articuladamente con el intendente, con el gobernador, en los tres estamentos siendo del mismo espacio político en una situación que no se había dado antes por lo menos para nuestro espacio».

Comentó que «con el intendente venimos trabajando muy bien, tenemos un diálogo muy cercano independientemente de que con el gobernador siempre lo tuvimos pero es la primera vez que me toca trabajar con Francisco y la verdad que venimos laburando muy bien juntos».

«Por el otro lado -agregó- yo asumí con un mandato ya bastante avanzado y va a ser poco tiempo de mi cargo y de mi gestión. La verdad que en estos siete meses le puse mucho compromiso, mucho laburo y por eso me gustaría continuar, siento que tenemos mucho todavía por hacer y el plazo es corto».

– Después de esta charla el título es Nancy Ballejos anunció que quiere postularse para la Diputación, replicó «Lo Que Queda del Día».

«No, yo no dije eso», respondió Ballejos y remarcó que «yo dije que voy a estar en el lugar donde el gobernador me necesite, ese es el título independientemente de un gusto personal», destacó.

Respecto de la situación partidaria del Pro Entre Ríos recordó que «yo también soy parte del Consejo Directivo Provincial del Pro e hicimos una prórroga de nuestros mandatos hasta diciembre de este año. El calendario nuestro para convocar a elecciones se va a dar después de las elecciones legislativas así que ahí vamos a tener una renovación de autoridades partidarias».

Detalló que «sigue Eduardo Caminal en la presidencia con toda la estructura del Pro. Se prorrogaron todos, tanto el Consejo Directivo como los asambleístas».

Acerca de las pretensiones para las listas de candidatos para las elecciones legislativas, dijo que «nosotros en principio como partido lo que pedimos es conservar los dos lugares que tiene el Pro, tanto en Diputados como en Senadores. Esa va a ser nuestra primera discusión y más cerca de la fecha se definirán los nombres pero nuestro principal mandato hoy es sostener esos dos lugares que hoy ocupa el Pro».

Fuente: Redes de Noticias – Oíd Mortales Radio