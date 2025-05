Nancy Miranda: “No me vendí a Frigerio”

Miranda, presidenta de la Comisión de Legislación General, alzó la voz frente a los cuestionamientos de sectores del propio Partido Justicialista y denunció que su familia ha sido víctima de amenazas. “No me vendí a Frigerio. Si hoy gobierna Frigerio es culpa nuestra, del peronismo. Perdimos la provincia por errores propios”, disparó.

La legisladora explicó que acompañará los artículos del proyecto que fueron modificados en comisión, pero se abstuvo en el artículo que elimina el nombre de Iosper, ya que intentó sin éxito sostener esa denominación.

Durante su discurso, Miranda evitó profundizar en aspectos técnicos del proyecto, y prefirió centrar su mensaje en la autocrítica partidaria y el respeto al mandato democrático:

“Estoy sentada acá porque me eligió el pueblo. En dos años hay elecciones. Preséntense, ganen y vengan a debatir desde este lugar. Este es el espacio para discutir las leyes, no desde las redes sociales ni desde los insultos”.

También apuntó contra exfuncionarios que hoy la señalan: “A los que me critican, muchos de ellos con cargos en la gestión anterior, el partido debería revisar qué hicieron cuando estuvieron en funciones. Yo no me escondo, no tengo la costumbre de esconderme. Doy la cara”.

La senadora fue enfática en desligar a su familia del escrutinio político. “No se metan con mis hijos. Los problemas los tienen conmigo. Estoy a disposición de la Justicia y del partido. Si quieren depurar, si quieren laburar en serio, vamos a laburar”, enfatizó.

El debate tuvo lugar mientras en la Plaza Mansilla se manifestaban agrupaciones sindicales y sectores que se oponen a la disolución del Iosper. El clima fue tenso tanto dentro como fuera del recinto legislativo.

Finalmente, con 8 votos a favor (todos de Juntos por Entre Ríos), 6 en contra y las dos abstenciones clave de Miranda y de su par Gladys Domínguez (PJ, Feliciano), el proyecto de creación de OSER obtuvo media sanción. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada en la Cámara de Diputados.

El mensaje de Miranda deja un claro llamado a la reflexión interna del peronismo y abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro del sistema de salud de los trabajadores estatales en Entre Ríos.