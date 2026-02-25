Narcomenudeo: Azcué cargó contra el PJ y afirmó que “los números demuestran la pasividad del gobierno municipal y provincial anterior”

El encuentro fue encabezado por el intendente Francisco Azcué y el jefe departamental, comisario inspector José María Rosatelli. Participaron presidentes y referentes de comisiones vecinales, los jefes de todas las comisarías y funcionarios municipales vinculados a Obras y Servicios Públicos.

Durante la exposición, Rosatelli presentó estadísticas del último año en cuanto a allanamientos, detenciones e intervenciones, mientras que Azcué respaldó el trabajo policial y apuntó contra las gestiones anteriores del PJ.

“Hoy estamos para enfrentar al narcotráfico”

“Es una jornada de trabajo articulado entre el municipio, la provincia y los vecinos. La seguridad es competencia provincial, pero nosotros no nos queremos correr”, afirmó Azcué antes del encuentro.

El intendente aseguró que actualmente existe una decisión política firme para combatir el delito y el narcomenudeo. “Hoy les venimos a decir que estamos para enfrentar al narcotráfico. Los narcotraficantes son nuestros enemigos y los vamos a perseguir”, remarcó ante los vecinos.

En ese contexto, lanzó críticas hacia la gestión anterior: “Si analizan los datos, la cantidad de allanamientos, de detenciones y de droga secuestrada, los números demuestran la pasividad del gobierno municipal y provincial anterior”.

Azcué recordó además que durante la campaña había advertido que la ciudad podía encaminarse hacia una situación similar a la de Rosario si no se tomaban decisiones firmes. “Cuando se subestima el problema y se mira para otro lado, se avanza hacia escenarios muy negativos. Hoy el rumbo cambió”, sostuvo.

Trabajo conjunto y denuncias

Por su parte, Rosatelli destacó la importancia de fortalecer el vínculo con los referentes barriales. “No es fácil contar con la ayuda de un intendente”, valoró, y explicó que la idea es mantener un contacto fluido para recibir información, reclamos e iniciativas.

El jefe policial indicó que en la reunión también participó personal de Drogas Peligrosas para facilitar canales de denuncia, incluso anónimos. “No hace falta exponerse. Podemos iniciar causas sin que nadie se entere”, señaló.

Azcué, en tanto, afirmó que en varias oportunidades ha presentado denuncias con su firma cuando vecinos le señalaron puntos de venta de droga. “Yo firmo con nombre y apellido. El narcotráfico no solo envenena personas, genera violencia y destruye los barrios”, expresó.

Monitoreo, iluminación y tecnología

Entre las herramientas destacadas, el intendente mencionó la puesta en funcionamiento de la sala de monitoreo y la incorporación de lectores de patentes, tecnología que hoy es operada por la Policía.

“Antes no se sabía quién entraba o salía de la ciudad. Hoy cada vehículo queda registrado y esa información ya fue utilizada en causas judiciales”, explicó.

También detalló la colocación de cámaras y mejoras en iluminación en distintos sectores, decisiones que —según indicó— se toman en base a los requerimientos de la propia Policía para reforzar zonas críticas.

“Hay otro respaldo político”

Rosatelli aseguró que, pese al contexto económico complejo, se ha logrado mantener el orden público en la ciudad. “Con el trabajo de la Jefatura, el apoyo del municipio y de la Justicia, hemos sostenido la paz social en todos los sectores”, afirmó.

Finalmente, Azcué insistió en que aún queda mucho por hacer, pero destacó el cambio de enfoque. “Si analizamos dónde estábamos en diciembre de 2023 y dónde estamos ahora, se ve más firmeza en la persecución del delito. Hay otra decisión política y eso se refleja en los resultados”, concluyó.