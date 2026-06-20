Narcomenudeo en Concordia: secuestran cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego; hay dos detenidos

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Concordia llevó adelante este sábado una serie de allanamientos que culminaron con el secuestro de drogas, dinero en efectivo, un arma de fuego y la detención de dos personas.

Según se informó a 7Paginas, los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías local, a cargo del doctor Mauricio Guerrero, y se realizaron bajo la coordinación del fiscal José Arias Zabaleta, quien conduce la investigación.

Del operativo participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas Concordia, con el apoyo de los Grupos Especiales de Concordia y Federación, además de personal especializado de la División Drogas Peligrosas de San Salvador.

Allanamientos en barrio Don Jorge

Las medidas judiciales se concretaron en distintos domicilios del barrio Don Jorge, donde los investigadores obtuvieron resultados positivos para la causa.

Durante las requisas, los uniformados secuestraron envoltorios con cocaína, 17 envoltorios de marihuana, la suma de 865.600 pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares y diversos elementos considerados de interés para la investigación.

Además, los funcionarios hallaron un revólver calibre .22, un cargador del mismo calibre y 35 cartuchos, elementos que también quedaron a disposición de la Justicia.

Dos personas aprehendidas

Como resultado de los procedimientos, una mujer y un hombre fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras se avanza con las actuaciones judiciales para determinar su grado de participación en la actividad investigada.

Asimismo, otras cinco personas fueron identificadas durante los allanamientos y quedaron supeditadas a la causa.