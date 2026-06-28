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Domingo 28 de junio de 2026
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Narcomenudeo en Concordia: secuestran cocaína y detienen a tres personas en un allanamiento en el barrio Fátima

Un nuevo golpe al narcomenudeo se concretó este sábado en Concordia, cuando personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en una vivienda del barrio Fátima, uno de los sectores donde las fuerzas de seguridad vienen intensificando los operativos contra la comercialización de estupefacientes.
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Redacción 7Paginas

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Segun lo infomado a 7Paginas, el procedimiento fue ordenado por el fiscal Fabio Zabaleta y autorizado por el juez de Garantías Francisco Ledesma, en el marco de una investigación por presunta venta de drogas al menudeo.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron envoltorios con cocaína listos para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tijeras y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia, pruebas consideradas de interés para la causa judicial.

Como resultado del allanamiento fueron detenidas tres personas mayores de edad, dos hombres y una mujer, quienes quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Un policía fue atacado por un pitbull

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de la Sección Guardia Especial, quienes participaron del ingreso al inmueble.

En ese momento, uno de los funcionarios policiales fue atacado por un perro de raza pitbull que se encontraba en la vivienda. El uniformado sufrió lesiones leves en su pierna derecha y debió recibir asistencia médica, aunque las heridas no revistieron gravedad.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco de la causa que busca desarticular puntos de venta de estupefacientes en la ciudad.