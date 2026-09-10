Narcopolicía: procesaron al comisario Rosatelli por el traslado de 1.345 kilos de marihuana

El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, procesó con prisión preventiva al comisario de la Policía de Entre Ríos y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, junto a otros cuatro acusados, en el marco de una investigación por el transporte de 1.345,51 kilos de marihuana que fueron secuestrados en La Paz en febrero de este año.

La resolución judicial atribuye a los procesados haber organizado y ejecutado el traslado del cargamento, compuesto por 1.716 ladrillos o panes de marihuana compactada, además de otros hechos vinculados con la utilización de documentación falsa.

Según la investigación, los hechos se desarrollaron entre el 4 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026.

La droga fue interceptada el 13 de febrero en el denominado “Camino del Borello”, en inmediaciones de la Ruta Nacional 12, en el departamento La Paz, luego de que personal policial persiguiera una camioneta Citroën Jumper blanca.

El rol que la Justicia atribuye a Rosatelli

De acuerdo con la resolución, Rosatelli habría aportado fondos y logística para adquirir la furgoneta utilizada posteriormente para transportar la droga.

El vehículo tenía un pedido de secuestro por una estafa y fue equipado con una patente ideológicamente falsa, dominio GIJ 496, con el objetivo de evitar controles.

La maniobra habría incluido además una camioneta Toyota Hilux que cumplía funciones de “auto-guía” durante el recorrido.

La investigación también vincula al grupo con la falsificación de documentación y con una serie de maniobras destinadas a garantizar la utilización del vehículo.

La droga fue encontrada en un camino rural

El procedimiento que permitió descubrir el cargamento ocurrió el viernes 13 de febrero.

Personal de Delitos Rurales de La Paz interceptó la Citroën Jumper mientras circulaba por un camino de tierra alternativo que conecta la ciudad con la Ruta Nacional 12.

Los policías inicialmente sospechaban que el vehículo podía estar relacionado con hechos de abigeato registrados en la zona.

Una persona fue detenida, mientras que otras dos lograron escapar a campo traviesa aprovechando la oscuridad.

Al revisar la furgoneta, los efectivos encontraron 61 bultos que contenían 1.716 ladrillos de marihuana, cuyo peso total alcanzó los 1.345,5 kilos.

También se halló un pequeño envoltorio con menos de un gramo de cocaína y otro con 16 gramos de cannabis.

Posteriormente se constató que la patente GIJ 496 correspondía a un vehículo que tenía pedido de secuestro desde el 2 de diciembre de 2025.

Una denuncia por una camioneta terminó siendo una pieza clave

La investigación judicial reconstruyó además una historia ocurrida meses antes y que terminó adquiriendo relevancia para la causa por narcotráfico.

En noviembre de 2025, Jonathan Barbieri, un ex cabo de la Policía que había sido exonerado y contaba con antecedentes judiciales, vendió una Citroën Jumper a Martín Reynaldo Pelizzari.

El acuerdo se habría concretado por unos 20 millones de pesos.

Según la investigación, parte del pago se realizó en efectivo, mientras que también se entregaron cheques y se realizaron transferencias.

Sin embargo, el resto del dinero nunca fue abonado y los cheques fueron denunciados como apócrifos.

Barbieri realizó una denuncia por la operación y reclamó un perjuicio estimado en unos 14 millones de pesos.

Posteriormente, según relatos incorporados a la investigación, se habría producido un violento apriete contra quienes reclamaban por la operación del vehículo.

Uno de los episodios atribuidos a Rosatelli ocurrió el 12 de noviembre de 2025, en la sede de la ONG Suma de Voluntades, en Paraná.

Según la acusación, el comisario habría golpeado con un arma de fuego la cabeza de Sixto Ramón Maciel contra una pared, provocándole un traumatismo encéfalo-craneano con riesgo de vida.

La Justicia sostiene que esa agresión habría tenido como objetivo presionar a Jonatan Emanuel Barbieri para que retirara la denuncia por la estafa relacionada con la camioneta.

Allanamientos y detenciones

Con el avance de la investigación, el juez federal ordenó una serie de allanamientos simultáneos.

Uno de ellos se realizó en el departamento de Rosatelli, ubicado en un edificio de calle 25 de Mayo, frente a la plaza triangular y en la intersección con Echagüe.

El comisario fue detenido y trasladado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, luego de ser identificado en la Delegación de la Policía Federal.

Según la información incorporada a la causa, Rosatelli colaboró con el procedimiento y no opuso resistencia.

También fueron allanados su estudio jurídico de calle Corrientes 519 y el domicilio de su padre en Chajarí, quien fue subjefe de la Policía de Entre Ríos durante una década.

Además, la Policía Federal realizó un procedimiento en la oficina de la Secretaría General de la Jefatura Departamental Paraná, donde funciona el área de Asuntos Jurídicos que estaba a cargo de Rosatelli.

Los otros detenidos fueron identificados como Alan Favieri, Claudio David Luna, Esteban Siebenlist Bustos y José Belén Favieri, mientras que la investigación también alcanzó a Martín Reynaldo Pelizzari.

Todos deberán afrontar las respectivas indagatorias y ejercer su derecho de defensa ante el Juzgado Federal de Paraná.

Un informe policial que ya había generado sospechas

La investigación también puso bajo análisis un informe reservado que había sido remitido a la Justicia Federal a fines del año pasado.

Según ese documento, autoridades policiales habían advertido una serie de situaciones llamativas relacionadas con procedimientos en los que aparecían integrantes de un grupo policial, entre ellos Rosatelli.

El informe mencionaba distintos secuestros importantes de droga en circunstancias consideradas llamativas y sin personas detenidas.

Uno de los antecedentes ocurrió en junio de 2024, cuando fueron encontrados unos 30 kilos de marihuana durante un procedimiento realizado en una vivienda deshabitada del barrio Mosconi.

Otro episodio ocurrió en marzo de 2025, cuando policías que buscaban una moto robada llegaron hasta una zona de descampado y encontraron una casilla de chapa donde había elementos compatibles con una cocina de cocaína.

En ese lugar se secuestraron casi 40 kilos de pasta base, casi 63 kilos de una sustancia blanca en polvo, recipientes, bidones con restos de acetona, lidocaína y una prensa metálica.

Finalmente, en diciembre de 2025, un llamado telefónico alertó sobre una supuesta lancha que habría descargado bultos sobre la costa del río Paraná. Allí fueron encontrados 18 paquetes con más de 134 kilos de marihuana.

Todos esos episodios fueron considerados llamativos por investigadores y quedaron mencionados en el informe como parte del contexto, aunque la información disponible no permite afirmar que esos hallazgos estén directamente vinculados con la causa por la cual Rosatelli fue procesado.

Un comisario y abogado, ahora detenido

La situación de Rosatelli adquiere una particular gravedad por su condición de integrante de la Policía de Entre Ríos y responsable del área jurídica de la Jefatura Departamental Paraná.

La Justicia Federal sostiene que habría integrado una organización dedicada al transporte de estupefacientes y que tuvo un rol relevante en la logística para poner en circulación el vehículo utilizado para trasladar el cargamento.

El procesamiento con prisión preventiva representa un avance significativo de la investigación, aunque los acusados mantienen su derecho de defensa y la causa continuará durante las próximas etapas judiciales.

Por ahora, el expediente tiene un dato central: más de 1.345 kilos de marihuana fueron interceptados en La Paz y la Justicia Federal sostiene que detrás de ese cargamento existía una organización en la que, según la resolución, participaba un integrante de la propia Policía de Entre Ríos.

Un caso que vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre sectores de las fuerzas de seguridad y las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la provincia.

Con información de Analisis digital