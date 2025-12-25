Navidad a puro descontrol en la costanera de Federación y un hombre apuñalado en una pelea

Según relataron los vecinos, los inconvenientes se concentraron principalmente en el sector de Playa Grande y detrás del Club Social, donde un gran número de jóvenes se reunió durante la madrugada. Denuncian música a altísimo volumen, escapes libres de motocicletas y reiteradas peleas, algunas de ellas protagonizadas por mujeres, lo que generó preocupación e indignación entre quienes residen en el lugar.

Los frentistas señalaron que este tipo de situaciones se repite todos los años durante las fiestas de fin de año, convirtiéndose en un problema recurrente que altera la tranquilidad de la zona y pone en riesgo la seguridad. En ese sentido, reclamaron mayor presencia policial, controles y medidas preventivas para evitar que los festejos deriven en hechos de violencia.

En paralelo, durante la misma madrugada se produjo un hecho de sangre en otro punto de la ciudad, donde dos hombres protagonizaron una pelea que terminó con uno de ellos apuñalado. De acuerdo a los primeros datos aportados a 7Paginas, el hecho de sangre ocurrió en una vivienda de los barrios de Federacion donde se estaba celebrando la cena navideña y por causas que aun faltan establecer resulta herido con un arma blanca un hombre.

El herido, un empleado municipal de apellido Sosa, debió ser asistido por personal de emergencia, mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el episodio.