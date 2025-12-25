7PAGINAS

Jueves 25 de diciembre de 2025
Navidad desenfrenada: joven perdió el control del automóvil y terminó volcando en uno de los accesos a Concordia

Un violento siniestro vial se registró durante las primeras horas de este jueves de Navidad en la ciudad de Concordia, dejando como saldo tres jóvenes hospitalizados. El hecho ocurrió sobre avenida Monseñor Rosch, frente al Club Profesionales, y demandó la intervención del personal de Comisaría Quinta y del servicio de emergencia 107.
Según se informó oficialmente a 7Paginas, alrededor de las 5 y 30 horas y por causas que aún se tratan de establecer, un joven de 20 años, que circulaba a bordo de un Volkswagen Bora junto a una mujer de 23 años y otro acompañante de 24 años, perdió el control del vehículo mientras transitaba por la mencionada arteria, provocando el vuelco del automóvil sobre la cinta asfáltica.

A raíz del impacto, todos los ocupantes resultaron con lesiones y debieron ser asistidos en el lugar por el servicio de emergencias 107, que posteriormente los trasladó al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedaron en observación y se aguardaba el carácter de las lesiones.

Efectivos de Comisaría Quinta acudieron rápidamente al lugar del accidente, donde realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.