Necesitan baldes para fortalecer el reciclado de residuos en La Bianca y ampliar la red de compostaje

El cuidado del ambiente sigue ganando espacio en Concordia gracias al trabajo de vecinos comprometidos con el reciclado. En esta oportunidad, el proyecto «Ciclo Verde», con base operativa en el barrio Los Piletones de La Bianca, puso en marcha una campaña para recolectar baldes plásticos en desuso que serán reutilizados como recipientes para la separación de residuos orgánicos.

La iniciativa tiene como objetivo ampliar la red de compostaje domiciliario e institucional, promoviendo una gestión más sustentable de los residuos y evitando que los desechos orgánicos terminen en el sistema de recolección convencional.

En diálogo con 7Paginas, el impulsor del proyecto, Alejandro Pastorini, explicó que la propuesta viene creciendo gracias al acompañamiento de numerosos vecinos, aunque reconoció que todavía queda un largo camino por recorrer en materia de educación ambiental y tratamiento responsable de los residuos.

«Si tenés baldes de 10 o 20 litros que ya no utilizás, nos encantaría recibirlos», señalaron desde Ciclo Verde, remarcando que cada donación representa una herramienta clave para incorporar nuevas familias, escuelas, instituciones y comercios al sistema de reciclado orgánico.

Una segunda vida para los baldes

Los recipientes donados, muchos de ellos utilizados anteriormente para pintura o productos de limpieza, son acondicionados y entregados a quienes participan del programa para facilitar la separación de los residuos orgánicos en origen, un paso fundamental para la producción de compost.

Desde la organización destacaron que este trabajo no solo reduce el volumen de residuos enviados al basural, sino que además genera tierra fértil que puede ser reutilizada en huertas y espacios verdes, contribuyendo al cuidado del ambiente.

Cómo colaborar

Quienes deseen sumarse a la campaña pueden hacerlo de manera muy sencilla:

Donando baldes plásticos de 10 o 20 litros que ya no utilicen.

Comunicándose por WhatsApp al 345 4050570.

El equipo de Ciclo Verde coordinará el retiro de las donaciones directamente en el domicilio del vecino.

Desde el proyecto agradecieron el acompañamiento de la comunidad e invitaron a seguir colaborando para fortalecer una iniciativa que apuesta por una Concordia más limpia, sustentable y comprometida con el cuidado del ambiente.

«Cada balde que hoy está guardado sin uso puede convertirse mañana en una herramienta para reciclar, producir compost y construir entre todos una ciudad más verde», concluyeron desde Ciclo Verde.

VIDEO