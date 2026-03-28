«Necesito un trabajo para que mis hijos no pasen hambre»: el desesperado pedido de un padre que revuelve la basura para subsistir

La crisis económica no es solo una cifra en un informe; en Concordia, tiene rostro, nombre y una realidad que duele. Tras las recientes publicaciones de 7Paginas sobre el impacto de la situación actual en los sectores más vulnerables, las historias de desesperación se multiplican. Hoy, la postal de vecinos revolviendo contenedores de residuos ha dejado de ser una excepción para convertirse en un síntoma alarmante de una comunidad que lucha por no caer en el olvido.

En medio de este escenario aparece Luis. Su relato, crudo y cargado de dignidad, es el grito de muchos padres que hoy se encuentran contra la pared, viendo cómo el desempleo devora el bienestar de sus hijos.

El duro relato de Luis: Entre la necesidad y el oficio

«Me presento, mi nombre es Luis. Recurro a la ayuda de la gente, más que nada para poder conseguir un trabajo», comienza diciendo en un mensaje enviado a nuestra redacción. Luis no pide limosna por elección, sino por una falta de oportunidades que lo ha llevado al límite.

«Estoy conviviendo con mis hijos y estamos pasando un momento muy complicado. Tengo oficios que me ayudan, pero se me hace imposible conseguir empleo», explica. Lo más desgarrador de su testimonio llega al hablar de la alimentación diaria: «Hay momentos en que dependemos de que a otra familia le sobre comida a la noche para poder retirarla nosotros al otro día del cesto de la basura».

Para Luis, la situación es insostenible emocional y físicamente. «No puedo dejar que pasen hambre, es muy triste lo que estamos viviendo», confiesa con la voz quebrada por la realidad de un «día a día» que se vuelve una odisea.

Un llamado a la solidaridad y al trabajo

A pesar del contexto, Luis mantiene la esperanza de encontrar un empleador que le brinde la oportunidad de demostrar sus habilidades. Su mayor deseo es recuperar la cultura del trabajo: «Me gustaría poder ganarme lo que ellos necesitan con mi esfuerzo, con orgullo y la frente en alto».

Entendiendo la urgencia de su situación, Luis ha facilitado una vía de ayuda para quienes puedan colaborar con su familia mientras aguarda una oferta laboral. Su alias de Mercado Pago es: jose.753.codeo.mp. y su numero de teléfono es 2974 28-3674

El crecimiento del desempleo en los barrios

La historia de Luis no es un caso aislado. Es el reflejo de una tendencia creciente en Concordia donde el desempleo y la inflación han empujado a trabajadores con oficio a la recolección informal de residuos como único método de supervivencia. Desde 7Paginas seguimos visibilizando estas realidades, con la esperanza de que el eco de estos pedidos llegue a quienes tienen la posibilidad de transformar una necesidad en una oportunidad de trabajo digno.