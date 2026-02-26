Néstor Romero: “El comerciante de Federación necesita trabajar todos los días y no solo cuando hay fiestas populares”

En diálogo con 7Paginas, el dirigente expresó su preocupación por la cantidad de negocios que han bajado sus persianas en los últimos meses. “Lo que todos observamos es una baja en las ventas. Eso tiene relación con la situación general del país, la escasez de efectivo y la sobreoferta de mercaderías en todos los rubros”, señaló.

Romero explicó que el contexto obliga a comerciantes y emprendedores a revisar costos de manera permanente. “Hoy lo único que se escucha es la disminución de costos, porque no se vislumbra un horizonte de cambio inmediato. Un alquiler representa un monto importante y muchos no pueden sostenerlo. Nadie puede trabajar para perder”, afirmó.

Según indicó, el consumo se ha reducido a lo indispensable. “La gente lleva lo justo, lo necesario. Un pedacito de carne hoy es casi un lujo. Se vende lo indispensable, no hay margen para ampliar la canasta”, describió, aunque reconoció que, salvo algunos productos puntuales, los precios se mantienen relativamente estables en el rubro alimenticio.

Turismo y estacionalidad

En su análisis, Romero remarcó que si bien Federación es un destino turístico y ha tenido temporadas “pasables” que permitieron cubrir deudas y continuar, eso no alcanza para sostener al comercio durante todo el año. “Son momentos puntuales que favorecen por el turismo o las fiestas populares, pero eso no es la constante. Necesitamos una meseta de ventas diarias que permita subsistir”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que algunos funcionarios destaquen los picos de actividad durante eventos o celebraciones. “El comerciante de Federación quiere trabajar todos los días y no únicamente cuando hay fiestas populares”, enfatizó.

La necesidad de diversificar la matriz productiva

Romero volvió a insistir en que la ciudad debe replantear su perfil económico. “Federación se debería reeditar. Con el turismo no nos salvamos. El único que genera riqueza genuina es la industria”, opinó.

Si bien reconoció el rol del parque termal como motor de la economía local, consideró que el sector sostiene principalmente al municipio y a una parte del empleo privado, pero no logra derramar en toda la comunidad. También mencionó que la industria maderera genera trabajo, aunque en su mayoría con mano de obra no calificada y salarios que apenas alcanzan para subsistir.

“El desafío es seducir al sector privado para que invierta en la ciudad y ampliar la base productiva”, planteó.

Mercado limitado

Finalmente, el dirigente señaló que la falta de dinamismo económico también se refleja en el sistema financiero. “Los bancos no llegan con sucursales a Federación porque el mercado es limitado y no hay suficiente movimiento”, afirmó.

Desde el Centro de Industria y Comercio, aseguró, se mantienen reuniones y debates a nivel provincial para analizar la situación, que —según describió— es similar en distintas localidades, con preocupación por el impacto de las importaciones y la retracción del mercado interno.

“El consumo es la zanahoria que todos perseguimos, pero el problema es cómo llegamos a eso”, concluyó Romero, dejando en claro que la prioridad del sector es recuperar la actividad diaria que permita sostener a los comercios durante todo el año.