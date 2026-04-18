Néstor Roncaglia en Chajarí: “La plata para desprestigiarnos viene de la política y de los narcos”

En una visita realizada este sábado por la mañana a la ciudad de Chajarí, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, rompió el silencio tras la difusión de informes en medios nacionales que lo vinculan, junto al gobernador de la provincia, con supuestas maniobras de narcotráfico a gran escala.

Una «operación mediática nefasta»

Roncaglia fue categórico al dialogar con la prensa local, definiendo la situación como un ataque directo a su prestigio y al del mandatario provincial. «Fue una operación mediática nefasta basada en dichos de dos personas condenadas por narcotráfico (en referencia a ‘Tavi’ Celis y Griselda Bordeira). No se hizo periodismo, sino una difamación», señaló el ministro.

El funcionario calificó de «descabellada» la versión que indicaba el envío de 3.000 kilos de cocaína por semana a Europa. «Ponen plata para atacar, desprestigiar y confundir. Esto ocurre en el momento más álgido de la lucha contra el narcotráfico en Entre Ríos. Esto no se hace gratis, yo a los mencionados los metí presos», sentenció, vinculando el ataque a sectores políticos y al crimen organizado.

Caso Airaldi y la «limpieza» en el Ministerio

El ministro subrayó que su designación responde a su trayectoria técnica y no a favores políticos. En ese sentido, marcó una diferencia con gestiones anteriores: «Cuando me hice cargo del Ministerio, había muchos narcos a los que no los tocaba nadie porque eran ‘amigos de…’. Hoy tenemos casos como el de Leonardo Airaldi, que está siendo juzgado. La operación mediática viene de la política y de los narcos», denunció.

Conmoción por la mujer policía y el futuro de Mauricio Maschio

Roncaglia también abordó el doloroso suceso que conmocionó a la fuerza policial en Chajarí: la muerte de una funcionaria de la fuerza. Al respecto, explicó los motivos del pase a disponibilidad del jefe de la Comisaría local, Mauricio Maschio.

«Tengo el mejor de los conceptos de Maschio, lo felicité por su labor. Pero ante una declaración en la causa que menciona una posible presión laboral, es conveniente el pase a disponibilidad para transparentar la investigación», aclaró. No obstante, llevó tranquilidad al funcionario al asegurar que se trata de una «pausa» y que, una vez que la Fiscalía defina la situación, será restituido sin que su carrera se vea afectada.

El cierre de la Policía Federal: «Un sabor amargo»

Finalmente, el ex jefe de la Policía Federal Argentina se refirió al cierre de la dependencia de dicha fuerza en Chajarí, una unidad que él mismo impulsó durante su gestión nacional.

«Siento un sabor amargo. Chajarí es un punto estratégico; la Ruta 14 es bajada de marihuana y cocaína», analizó. Roncaglia atribuyó la decisión a razones estrictamente económicas de la administración central para reducir costos, aunque lamentó la pérdida de operatividad en una zona clave que une a la provincia con Corrientes y la frontera.

Con información de radio Chajari