Ni Una Menos: con cifras oficiales sobre la mesa, Concordia marcha este miércoles

Este miércoles 3 de junio se conmemora en todo el país un nuevo aniversario de la irrupción del movimiento Ni Una Menos, la histórica expresión colectiva que visibiliza la urgencia de erradicar la violencia por motivos de género. En este marco institucional y social, la Oficina de la Mujer (OM) y la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Poder Judicial de Entre Ríos difundieron el informe estadístico oficial correspondiente al período 2025. El documento aporta datos precisos con el fin de optimizar las respuestas del Estado y concientizar sobre el riesgo real que atraviesan miles de mujeres.

De forma simultánea, el plano social se reactivará con fuerza en las calles de la ciudad. Bajo la consigna «Ni Una Menos 2026: ¡Que Arda!», la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Concordia convocó a una movilización comunitaria. La concentración se iniciará a las 18:00 hs. en la Plaza 25 de Mayo, para luego dar inicio a las 19:00 hs. a una marcha con antorchas y tambores por el radio céntrico.

Radiografía de la violencia extrema en Entre Ríos durante 2025

De acuerdo con el relevamiento técnico de la Oficina de la Mujer brindados a conocer a 7Paginas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se cometieron tres crímenes fatales por razones de género en territorio provincial: dos catalogados como femicidios directos y uno como femicidio vinculado (muertes violentas asociadas a contextos de violencia de género).

El informe expone variables geográficas y demográficas clave que describen la problemática en la región:

Las Víctimas: Mujeres cuyas edades oscilaban entre los 22 y los 42 años. Como consecuencia directa de estos asesinatos, dos niños y/o niñas perdieron a sus madres.

Ubicación de los Hechos: Los crímenes no se centralizaron en una única localidad; ocurrieron en Victoria, Gobernador Mansilla (departamento Tala) y en Estancia Grande (departamento Concordia). Los escenarios variaron entre una vivienda particular, un espacio público y una zona rural.

Mecanismos del Delito: En los ataques se identificó de forma diversificada el uso de un arma de fuego, un arma blanca y la aplicación de fuerza física.

Entornos de confianza y la falta de alertas previas

El análisis profundo de los datos vuelve a convalidar un patrón histórico: el peligro habita de forma prioritaria en los círculos íntimos de las víctimas. El 100% de las mujeres asesinadas conocía de antemano a su agresor, mientras que en el 80% de los casos existía o había existido un vínculo de índole afectivo o sentimental (parejas o exparejas).

Respecto a las alertas judiciales previas, los datos encienden preocupaciones: en dos de los casos criminales no existían denuncias ni medidas de protección vigentes. En el hecho restante, el femicida ya arrastraba una condena de ejecución condicional dictada previamente a través de un juicio abreviado. Con posterioridad a los crímenes, uno de los atacantes se quitó la vida, mientras que los otros dos se encuentran bajo prisión efectiva en unidades penales de la provincia.

Datos estratégicos y nuevas herramientas judiciales

Las directoras de los organismos judiciales especializados remarcaron la importancia de estas mediciones para el diseño de políticas públicas de fondo. Fernanda Baima, directora de la OM, sostuvo que las estadísticas «permiten conocer la verdadera magnitud de la problemática, identificar patrones de riesgo y mejorar las respuestas destinadas a la defensa de los derechos de las víctimas», reafirmando el compromiso por consolidar una justicia con mayor sensibilidad y detección temprana.

A su turno, Sofía Uranga, quien asumió recientemente la conducción de la Oficina de Violencia de Género (OVG) tras superar las correspondientes instancias de convocatoria interna, ratificó a 7Paginas la importancia de sostener el Centro Judicial de Género.

Asimismo, Uranga destacó la puesta en marcha del nuevo Sistema Integral de Abordaje de las Violencias (SIAV), una plataforma estratégica diseñada para igualar el acceso a la justicia y optimizar la capacidad de respuesta de los operadores judiciales en cada rincón de Entre Ríos. “Identificar riesgos e intervenir a tiempo es una condición indispensable para prevenir la violencia extrema. El Estado actúa; la sociedad también es convocada a hacerlo, y fechas como la de hoy son expresión de ese compromiso colectivo”, concluyó la funcionaria.

Redaccion de 7Paginas