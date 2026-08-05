Niño: Azcué designó al doctor Diego Sauré como coordinador del COES y enviará al Concejo un proyecto para declarar la emergencia sanitaria

Los anuncios fueron realizados al término de una reunión del Comité de Emergencia, durante una conferencia de prensa en la que participó un cronista de 7Paginas.

«La situación que se avecina es muy grave»

Durante su exposición, Azcué remarcó que la actual crecida del río Uruguay responde a un comportamiento estacional y a las lluvias registradas en distintos sectores de la cuenca, pero advirtió que el escenario más complejo llegará entre septiembre y marzo, cuando se espera el mayor impacto del fenómeno de El Niño.

«El río comenzará a descender en los próximos días, pero esta es una creciente estacional. Los expertos coinciden en que el verdadero impacto del fenómeno de El Niño fuerte se dará entre septiembre y marzo», explicó.

En ese sentido, el jefe comunal sostuvo que las proyecciones siguen siendo preocupantes y aseguró que los pronósticos no han mejorado.

«Tenemos varias fuentes técnicas que sostienen que este fenómeno será fuerte o muy fuerte y que las consecuencias serán graves para Concordia. Quiero que tomemos esta situación con la seriedad que merece», afirmó.

Incluso, Azcué fue más allá al señalar que el río Uruguay podría superar ampliamente los niveles habituales de evacuación.

«Como mínimo, la altura del río en Concordia superará los 16 metros», sostuvo durante la conferencia.

Seis familias ya fueron evacuadas

El intendente informó que la creciente registrada en los últimos días obligó al municipio a evacuar seis familias, algunas de las cuales fueron alojadas en centros de evacuación municipales.

Además del traslado de los vecinos afectados, el operativo demandó la utilización de recursos humanos y logísticos del municipio.

No obstante, indicó que, según la información brindada por el ingeniero Luis Collazo, de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), el río comenzará a descender en los próximos días.

Nuevo coordinador del COES

Entre las decisiones adoptadas para reforzar la estructura operativa del Comité de Emergencia, Azcué confirmó la designación del doctor Diego Sauré como coordinador operativo del COES.

Explicó que la incorporación apunta a optimizar la coordinación entre las distintas áreas municipales y las instituciones que integran el organismo.

«Yo seguiré cumpliendo mis funciones dentro del Comité y continuaré siendo su vocero, pero el doctor Sauré también podrá brindar información y atender los requerimientos cuando las circunstancias lo ameriten», indicó.

Tecnología y nuevos protocolos

Azcué aseguró que la Municipalidad trabaja en la actualización de los protocolos de actuación frente a posibles inundaciones y anunció la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de la emergencia.

Entre ellas mencionó un sistema aportado por el Ejército Argentino, que permitirá conocer con precisión cuántas familias podrían verse afectadas por la creciente en cada nivel del río y su ubicación geográfica.

«Vamos a contar con mucha más información para administrar la emergencia de manera más eficiente y planificada», destacó.

Asimismo, señaló que se está elaborando un protocolo «mucho más sofisticado» que el utilizado durante la creciente de 2024, definiendo con mayor precisión las responsabilidades de cada organismo y de las distintas áreas municipales.

Proyecto para declarar la emergencia sanitaria

Como parte de las medidas preventivas, el intendente confirmó que este jueves ingresará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia sanitaria en Concordia.

El objetivo es dotar al municipio de mayores herramientas administrativas y operativas para afrontar las consecuencias que podrían derivarse de las intensas precipitaciones y de una eventual crecida extraordinaria del río Uruguay.

Finalmente, Azcué convocó a toda la comunidad a asumir con responsabilidad el escenario planteado y pidió el acompañamiento de los medios de comunicación para difundir información verificada.

«Necesitamos del compromiso de todos. Les pido especialmente a los periodistas y comunicadores que nos ayuden a transmitir información de calidad y corroborada. Hoy más que nunca debemos actuar con responsabilidad para enfrentar una situación que será compleja», concluyó.

Redaccion de 7Paginas