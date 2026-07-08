Niño: El Ejército implementará un sistema que permitirá prever cuántas personas deberán ser evacuadas según la altura del río Uruguay

El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones y presidido por el intendente Francisco Azcué, reunió a representantes de los distintos organismos que integran el COE con el objetivo de fortalecer la planificación y mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia hídrica.

Un sistema para anticiparse a la emergencia

La herramienta informática permitirá cargar información actualizada sobre la ciudad y proyectar distintos escenarios de acuerdo con la evolución del nivel del río Uruguay.

De esta manera, el Comité podrá conocer con anticipación cuántas personas deberán ser evacuadas en cada cota del río, cuántos centros de evacuación será necesario habilitar, la cantidad de vehículos para los traslados, el personal requerido y los recursos materiales indispensables para atender la emergencia.

«El objetivo es anticiparse a cada situación y evitar improvisaciones cuando se presente una emergencia. Es una herramienta que nos permite cargar información actualizada y saber el tipo y la cantidad de logística y recursos que habrá que desplegar», explicó Azcué al referirse al nuevo sistema.

Pronósticos que obligan a planificar

Durante la reunión se analizó la información aportada por especialistas del área de Hidrología de Salto Grande, quienes advirtieron que el fenómeno de El Niño ya ingresó en una fase activa y que las proyecciones para el período comprendido entre septiembre y marzo anticipan una creciente significativa del río Uruguay.

Ante este escenario, el jefe comunal sostuvo que el municipio continuará trabajando de manera coordinada con los gobiernos provincial y nacional.

«Los pronósticos indican un fenómeno de fuerte a muy fuerte y debemos actuar con responsabilidad. No queremos generar alarma, pero sí trabajar con previsión, informar con transparencia y utilizar todas las herramientas disponibles para mejorar nuestra capacidad de respuesta», afirmó.

Obras para reducir el impacto

Paralelamente a la planificación operativa, la Municipalidad continúa ejecutando diversas obras destinadas a mejorar el comportamiento hidráulico de la ciudad.

Entre las tareas mencionadas se encuentran trabajos de limpieza y acondicionamiento de arroyos, canales, reservorios y desagües pluviales, además del mantenimiento integral de la Defensa Sur.

Según indicó Azcué, estas intervenciones buscan optimizar la capacidad de drenaje urbano tanto frente a lluvias intensas como ante una eventual crecida del río Uruguay.

Simulacro con escenarios reales

Como siguiente paso, el Comité Operativo de Emergencias realizará un ejercicio de simulación utilizando toda la información incorporada al sistema, con el propósito de poner a prueba los protocolos de actuación y evaluar la capacidad de respuesta frente a una creciente extraordinaria.

El jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 «Blandengues», el teniente coronel Jorge Andrés Camarino, explicó que la simulación permitirá analizar distintos escenarios posibles y optimizar el empleo de los recursos disponibles.

«La idea es plantear, mediante una simulación, los distintos escenarios que puede presentar el río y, en función de los medios y recursos disponibles, actuar en consecuencia. Lo que se busca es la previsión y el empleo adecuado y eficiente de esos recursos», señaló.

Con esta iniciativa, Concordia busca fortalecer su planificación ante uno de los fenómenos climáticos que históricamente ha generado mayores consecuencias para la ciudad, apostando a la prevención, la coordinación institucional y el uso de herramientas tecnológicas para minimizar el impacto de una eventual inundación.