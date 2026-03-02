7PAGINAS

Domingo 1 de marzo de 2026
“No está todo cocinado”: Colón volvió a marchar al Puente Internacional Artigas contra la planta de HIF Global

En una nueva y contundente manifestación ciudadana, la comunidad de Colón volvió a movilizarse este domingo 1° de marzo hacia el Puente Internacional General Artigas, para expresar su rechazo a la instalación de la planta de e-combustibles de HIF Global en la vecina ciudad de Paysandú, Uruguay.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Bajo la consigna “No está todo cocinado”, la jornada fue impulsada por la asociación Somos Ambiente y reunió a vecinos autoconvocados, integrantes del grupo Colón en Riesgo, concejales, funcionarios municipales y al propio intendente José Luis Walser, en una muestra de unidad institucional y social en defensa del río Uruguay.

Defensa del río y del modelo de ciudad

Al término de la movilización, el jefe comunal remarcó la importancia de proteger el recurso hídrico y el perfil productivo y turístico de la ciudad.

“El futuro de Colón y de nuestras futuras generaciones está en juego. Estamos aquí para decir no a una refinería sobre el río Uruguay que amenaza nuestro ecosistema y nuestro modelo de desarrollo”, expresó Walser ante los presentes.

Asimismo, sostuvo que el reclamo continuará ante las autoridades nacionales e internacionales: “Necesitamos estar unidos para defender nuestra ciudad. Seguiremos insistiendo todos los días ante las máximas autoridades de Argentina y Uruguay para que escuchen este reclamo legítimo”.

Los puntos centrales del rechazo

Entre las principales preocupaciones planteadas por los manifestantes se destacan:

La ubicación proyectada de la planta, a unos 3.500 metros de la costa argentina, frente a Colón.

El consumo estimado de 2 millones de litros de agua por hora del río Uruguay.

Las posibles emisiones gaseosas y el manejo de sustancias químicas para la producción de metanol.

El eventual impacto sobre la biodiversidad, el caudal del río y la salud de la población.

Desde la organización señalaron que el desarrollo regional no puede avanzar a costa de comprometer el ambiente ni la calidad de vida de los habitantes.

La comunidad colonense y el departamento se mantienen en estado de alerta permanente, ratificando que el río Uruguay es un recurso estratégico no solo desde lo ambiental, sino también como eje del turismo y la identidad local.

La consigna fue clara y volvió a resonar sobre el puente internacional: para Colón, el debate sigue abierto y la decisión aún no está tomada.

Con información y fotos de Mariano Bravo

 