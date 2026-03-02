“No está todo cocinado”: Colón volvió a marchar al Puente Internacional Artigas contra la planta de HIF Global

Bajo la consigna “No está todo cocinado”, la jornada fue impulsada por la asociación Somos Ambiente y reunió a vecinos autoconvocados, integrantes del grupo Colón en Riesgo, concejales, funcionarios municipales y al propio intendente José Luis Walser, en una muestra de unidad institucional y social en defensa del río Uruguay.

Defensa del río y del modelo de ciudad

Al término de la movilización, el jefe comunal remarcó la importancia de proteger el recurso hídrico y el perfil productivo y turístico de la ciudad.

“El futuro de Colón y de nuestras futuras generaciones está en juego. Estamos aquí para decir no a una refinería sobre el río Uruguay que amenaza nuestro ecosistema y nuestro modelo de desarrollo”, expresó Walser ante los presentes.

Asimismo, sostuvo que el reclamo continuará ante las autoridades nacionales e internacionales: “Necesitamos estar unidos para defender nuestra ciudad. Seguiremos insistiendo todos los días ante las máximas autoridades de Argentina y Uruguay para que escuchen este reclamo legítimo”.

Los puntos centrales del rechazo

Entre las principales preocupaciones planteadas por los manifestantes se destacan:

La ubicación proyectada de la planta, a unos 3.500 metros de la costa argentina, frente a Colón.

El consumo estimado de 2 millones de litros de agua por hora del río Uruguay.

Las posibles emisiones gaseosas y el manejo de sustancias químicas para la producción de metanol.

El eventual impacto sobre la biodiversidad, el caudal del río y la salud de la población.

Desde la organización señalaron que el desarrollo regional no puede avanzar a costa de comprometer el ambiente ni la calidad de vida de los habitantes.

La comunidad colonense y el departamento se mantienen en estado de alerta permanente, ratificando que el río Uruguay es un recurso estratégico no solo desde lo ambiental, sino también como eje del turismo y la identidad local.

La consigna fue clara y volvió a resonar sobre el puente internacional: para Colón, el debate sigue abierto y la decisión aún no está tomada.

Con información y fotos de Mariano Bravo