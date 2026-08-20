«No hubo trata, no hubo drogas, a Loan lo extrajeron»: declararon investigadores de la Policía Federal Argentina

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continua, y este miércoles declaró parte de la Brigada de la Policía Federal Argentina (PFA) que expuso sus consideraciones. Uno de los investigadores señaló que el chico no pudo salir solo de la zona del naranjal y que al niño «lo extrajeron».

Este miércoles, prestaron testimonio Maximiliano Aciares, integrante del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA); Gabriel Arnaldo Pinolli, agente de la Prefectura Naval Argentina; Ricardo Ramón Vázquez, quien se desempeña como chofer de ambulancia; y Marcelo Daniel Román, comisario de la Policía Federal Argentina.

Por su parte, Maximiliano Aciares, parte de la primera brigada de la PFA que llegó a la provincia enfatizó que «hasta hoy» se encuentra trabajando en la búsqueda de Loan, «trabajando en todo tipo de denuncias, sin descartar nada”, dijo al inicio de su testimonial.

Y contó: “Se hicieron todo tipo de tareas: rastrillajes, allanamientos, extracciones de teléfonos, análisis pormenorizado del patrimonio de todos los imputados… Hicimos de todo para encontrar a Loan, pero hasta el momento no pudimos. En los 22 años de servicio que tengo nunca hubo un proceso de tal magnitud como este”.

Dentro de su declaración enfatizó que «no hubo trata en este caso». «Tengo casi 15 años de experiencia en el delito de trata. Doy conferencias a nivel nacional e internacional. No estuvieron los medios acordes a las conductas de lo que es el ofrecimiento, captación, traslado y acogida de una víctima», sostuvo y señaló además que «a todas las medidas que se implementaron en la búsqueda, se sumó la ayuda de bomberos voluntarios y de prácticamente todo el pueblo», situación que les hace concluir que el niño no se pudo haber perdido.

«Entiendo que a Loan lo sacan, no puedo decir si desde el naranjal pero sí desde el Algarrobal, y lo trasladan, no sé a dónde. No hubo trata, no hubo drogas, a Loan lo extrajeron», concluyó.

Reprograman la declaración de Ramón Dupuy en el juicio

En tanto, se reprogramó el testimonio de Ramón Dupuy, ya que los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes hicieron lugar a un pedido para que se rechace su declaración por Zoom.

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y su pareja en La Pampa, preside una fundación que lleva su nombre y en su homenaje realiza obras de protección de la niñez. En su momento, y en nombre de dicha institución es que llegaron a 9 de Julio nueve bonaerenses sospechados de entorpecer la investigación.

El abogado Rodolfo Baqué, representante legal de Elizabeth Cutaia, presentó un recurso para evitar la declaración de Dupuy por videoconferencia ya que de esa manera «se pierde espontaneidad», y además sostuvo que «podrían dictarle las respuestas».

Luego de algunas horas, los magistrados resolvieron que Dupuy deberá concurrir a la sala de audiencias del Escuadrón 48 de Gendarmería, pero aún no se determinó cuándo sería esa fecha. Su viaje será reprogramado, según lo informó la secretaria Estefanía Acosta.

Conclusión