No inicio de clases en Entre Ríos: AGMER y AMET realizan un paro de 24 horas en rechazo al aumento por decreto

La medida de fuerza marcará el no inicio del segundo tramo del ciclo lectivo en gran parte de las escuelas de la provincia, tanto de gestión estatal como en establecimientos de educación técnica, donde ambos sindicatos cuentan con fuerte representación.

Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) señalaron que la decisión fue adoptada tras el debate realizado en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales del sindicato.

En ese marco, expresaron que el Gobierno provincial hizo fracasar por tercera vez la negociación salarial al no mejorar la propuesta presentada y posteriormente resolver su aplicación por decreto.

«La medida se lleva adelante en reclamo de salarios dignos para la docencia entrerriana y exigiendo ámbitos de discusión reales para avanzar en una recomposición que dé respuesta a la crítica situación salarial», sostuvieron desde el gremio.

Asimismo, remarcaron su rechazo a la decisión oficial al afirmar que representa «un nuevo ajuste sobre la educación pública» y reiteraron el reclamo de una verdadera negociación paritaria.

La propuesta del Gobierno

La oferta salarial que finalmente el Ejecutivo decidió aplicar por decreto contempla un incremento del 7% en dos tramos: un 3% con los haberes de julio y un 4% en septiembre, tomando una nueva base de cálculo.

Además, incluye la elevación del salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio y un aumento de entre el 20% y el 28% en los conceptos de FOPID y Conectividad, dependiendo de la carga horaria.

Pese a estas modificaciones, AGMER consideró insuficiente la propuesta y ratificó la medida de fuerza.

AMET también adhiere

Por su parte, la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) confirmó su adhesión al paro de 24 horas al considerar insuficiente la oferta salarial y cuestionar la decisión del Gobierno de liquidar los aumentos por decreto.

Desde el gremio que nuclea a los docentes de las escuelas técnicas reclamaron un salario «justo y acorde» con las tareas que desempeñan sus afiliados y exigieron condiciones laborales «dignas y respetuosas».

De esta manera, el reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno estará condicionado por una nueva jornada de protesta docente, mientras el conflicto salarial entre los gremios y el Gobierno provincial continúa sin una solución acordada.

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