“No los va a votar nadie”, dijo Damián Arévalo sobre la lista que encabezarán Bahl y Michel

Arévalo, referente del espacio Presente y Futuro, que agrupa a numerosos intendentes y dirigentes del PJ provincial, expresó su descontento con el proceso interno del partido:

“Querían estos candidatos, ser o ser. Nosotros no pretendíamos ser candidatos, queríamos participar en la definición, aportar ideas, estrategias. Pero nos cerraron todas las puertas”, afirmó.

En esa línea, denunció que la conducción partidaria impidió deliberadamente cualquier tipo de discusión democrática:

“Cuando nos llamaron, ya estaba todo cerrado en Paraná. Nos dijeron que no había más lugar para debatir. Que buscáramos una mujer para completar lo que faltaba allá, en la cucha del perro. Fue una actitud despectiva e irrespetuosa”, señaló con dureza.

Según explicó, las decisiones se tomaron entre las tres ciudades más grandes de la provincia y Villaguay, sin permitir la participación de las bases ni de los intendentes del interior. “No hay un gobernador que ordene los territorios, y tampoco dejan que los intendentes podamos participar. Es una vergüenza para el partido que hayan eliminado cuatro listas y se proclame una sola desde un escritorio”, disparó.

Finalmente, Arévalo anticipó que la mayoría de los intendentes no acompañarán a la lista proclamada:

“Decidimos que no vamos a mover nada por esta lista. No es por enojo, es porque no nos representa. No representa a los compañeros peronistas”, sentenció.

Las declaraciones del jefe comunal de Feliciano reflejan una fuerte fractura dentro del peronismo entrerriano y abren interrogantes sobre la legitimidad y la capacidad de movilización de la única lista habilitada para conducir el partido.

Con información de Federal al Dia

Redacción de 7Paginas