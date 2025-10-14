«No puedo creer que haya parido a un asesino»: habló la madre de Pablo Laurta tras el doble femicidio de Códoba

La madre de Pablo Rodríguez Laurta, Estrella Laurta Varela, habló por primera vez tras el doble femicidio y, con la voz quebrada, aseguró: «No puedo creer que haya parido a un asesino». Su hijo está detenido acusado de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina, a su exsuegra, Mariel Zamudio, y posiblemente al remisero Matías Palacios, durante su fuga.

Varela relató el impacto que le provocó enterarse del hecho: “Estoy deshecha. No puedo creer que haya parido a un asesino. No es la persona que yo crié”. Contó que supo lo ocurrido cerca de las dos de la tarde del día del crimen, cuando recibió mensajes y llamadas que le anticipaban la tragedia.

“Primero pensé que se había suicidado, pero después me cuentan lo que había pasado”, recordó en diálogo con A24. La mujer sostuvo que su hijo “no estaba bien” y que no había aceptado la separación de Luna, quien se había mudado a Córdoba junto a su madre.

Varela también mencionó que en enero y febrero de 2024 Pablo había sido detenido por desacato a la autoridad, tras ser hallado en el techo de la casa de su expareja. “Fui a Córdoba, fui a un estudio de abogados, pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica y no se la hicieron. Pedí que no lo liberaran, sino que lo llevaran a un lugar donde le pudieran dar ayuda psicológica porque él por su cuenta no lo iba a hacer. Así terminó”, lamentó.

La madre del acusado describió que su hijo acumuló odio durante los años en los que no pudo ver a su hijo Pedro. “El odio que acumuló los años que no pudo ver a Pedro ni sanar tras la separación, lo empezó a generar hacia Luna y Mariel. Yo siento que había un odio de él hacia ellas dos. Cuando lo fui a ver, no lo noté bien. No vi a mi hijo. Vi a otra persona”, expresó con dolor.

Aun en medio del sufrimiento, Estrella Laurta Varela pidió por el bienestar de su nieto. “Hoy mi nieto está solo en el mundo. Sin su mamá, sin su abuela y sin su padre que asesinó cruelmente a la mamá y la abuela de mi nieto. Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida. Mi nieto es todo. Y lo único que quiero es que él esté bien”.

Finalmente, con la voz quebrada, dejó una pregunta cargada de impotencia: “¿Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible? Lo abrazaría y le diría que la abuela está, que lo quiero y le mostraría las fotitos de cuando nos vimos. Trataría de que su vida sea lo más feliz que pueda”.

Las denuncias previas de Luna Giardina contra Pablo Laurta

Según relató Laura, la historia de violencia no era nueva. “Esto viene desde hace mucho tiempo”, dijo al canal El Doce. Luna había denunciado a Laurta en reiteradas ocasiones, primero en Uruguay y luego en Córdoba, donde decidió mudarse para comenzar de nuevo.

A pesar de tener medidas judiciales activas, la joven vivía bajo constante temor. Su entorno sabía que Laurta la hostigaba, incluso después de la separación. En Córdoba, una fiscalía le había otorgado un botón antipánico, y existía una orden de restricción que prohibía cualquier acercamiento.

La relación entre ambos había terminado en medio de conflictos y amenazas. Laurta, de nacionalidad uruguaya y con discursos antifeministas, ya había sido denunciado por episodios de violencia psicológica y física. Su detención, tras el doble crimen, se produjo en un hotel de Gualeguaychú, donde la Policía encontró una pistola calibre .380, presuntamente utilizada en el ataque.