«No quiero que me devuelvan a mi hija en un cajón»: Desesperado reclamo de una madre contra el Copnaf

La desesperación de una madre de Concordia ha llegado a su límite. En una entrevista exclusiva con 7Paginas, la mujer denunció las presuntas irregularidades y el «manejo inhumano» que el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) estaría realizando sobre el caso de su hija de 15 años, quien se encuentra actualmente derivada en un centro de salud mental público en la ciudad de Federal.

La joven, que presenta antecedentes de intentos de autolesión, fue trasladada al centro de salud mental de la vecina localidad. Según la denunciante, los informes oficiales carecen de veracidad: «Dicen que ella está bien y cómoda con el cambio de profesionales, pero eso se contradice totalmente con sus comportamientos reales. Me dicen una cosa y la realidad es otra», aseguró la mujer.

Entre la incertidumbre y el riesgo

Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia radica en el entorno donde se encuentra la menor. La madre reveló que su hija comparte espacios con otra joven que ha sido señalada como autora de un asesinato en Concordia. «Mi hija no es una asesina para estar junto a esa chica. La están exponiendo a situaciones que ponen en riesgo su vida», sentenció.

Asimismo, cargó contra la falta de comunicación de los funcionarios: «Existe una informalidad total. La ley indica que mi hija tiene derecho a vincularse con su familia, pero no sabemos nada. La tratan como a un objeto. El informe dice que el 16 de abril tiene un turno médico y eso es mentira, ella nunca fue trasladada para ese turno».

Señalamientos directos a funcionarios

La madre apuntó directamente contra las responsables del área y la coordinación del organismo. «Llevan nuestras emociones al límite y nos subestiman. María Eugenia Cutro no responde mis pedidos de información, al igual que la nueva coordinadora del Copnaf, Laura López, y Florencia Bessie. Solo generan incertidumbre y dan por hechos situaciones que ni siquiera son investigadas», denunció.

En su relato, la mujer recordó con dolor un antecedente familiar trágico: «No quiero que me devuelvan a mi hija en un cajón, como hicieron con su padre. Ellos dicen que eso ‘ya pasó’, pero para mi hija no pasó; ella perdió a su padre por un suicidio y no quiero que esto se repita en mi familia por la falta de diálogo e investigación».

Un pedido al Juez Jáuregui y a la Fiscalía

La mujer solicitó la intervención urgente de la Justicia para que se garantice la integridad de la adolescente. «Pido por favor a la fiscalía que intervenga en esta situación de larga data. Y al juez de familia Rodolfo Jáuregui, le pido que se solidarice y tome las riendas del asunto. Usted, señor juez, le otorgó la tenencia a mi padre hace muchos años y hoy expone a mi hija a riesgos innecesarios».

Finalmente, manifestó su temor ante posibles represalias por hacer pública esta situación: «Temo por mi vida y la vida de mi hija a partir de esta nota, pero necesito saber cómo está ella. Lo poco que sé es porque en la residencia de Federal sí me responden, a diferencia de los funcionarios de aquí».

«Estamos en democracia y quiero ejercer mi libertad de expresión porque no me sentí escuchada por nadie. Nos roban un tiempo que nadie nos va a devolver», concluyó con profunda angustia.