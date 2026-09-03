“No se puede responsabilizar a los trabajadores por las dificultades de atención en OSER”, remarcó Maidana

“Como vocal representante de los trabajadores del sector público no estoy de acuerdo con esa opinión. En todo caso, es una situación que se debe analizar en el marco de una reunión de Directorio y, a partir de ahí, se tomarán las definiciones que sean necesarias”, señaló Maidana.

En declaraciones mediáticas, García hizo referencia a supuestas “respuestas erróneas” de los trabajadores que atienden al público y anticipó medidas para individualizar a los empleados que brinden “información equivocada”.

Maidana remarcó que no corresponde trasladar a los trabajadores la responsabilidad por las dificultades que puedan producirse en la relación cotidiana entre OSER y sus afiliados. En ese sentido, planteó que “antes de señalar a quienes se encuentran en la atención directa es necesario revisar también las decisiones, directivas y procedimientos que determinan cómo se desarrolla esa tarea”.

Asimismo, enfatizó con firmeza que las declaraciones brindadas no concuerdan en absoluto con el espíritu del Directorio, dado que todas las decisiones del organismo se adoptan de manera unánime y, en este caso particular, la postura manifestada no contó con dicho consenso ni refleja el criterio del cuerpo directivo.

“Los trabajadores no son responsables de muchas de las cosas que ocurren en la relación con el afiliado o en la atención del afiliado”, afirmó la representante de UPCN en OSER. También, remarcó que “desde la representación gremial en el Directorio no se ha promovido una política ni un lineamiento que apunte a responsabilizar a los trabajadores por estas situaciones”.

Por el contrario, destacó que desde la vocalía se está impulsando fuertemente el ‘Programa de Capacitación Continua’ para los agentes de las sedes, proyecto que ya cuenta con la debida aprobación del Directorio. Esta iniciativa busca fortalecer de manera concreta las tareas de atención directa y optimizar el vínculo cotidiano entre los empleados y los afiliados.

La vocal de OSER consideró que los funcionarios deben asumir también la responsabilidad que les corresponde y llamó a “predicar con el ejemplo”, especialmente frente a los errores, omisiones o confusiones que puedan generarse en los procesos cotidianos que involucran a los afiliados. “Hay que revisar también las directivas y la forma en que se encaran las cuestiones vinculadas con las prestaciones”, planteó en ese sentido.

En esta misma línea, remarcó de forma contundente que esta responsabilidad recae e involucra por igual a funcionarios, gerentes y directivos, quienes deben encabezar el compromiso de garantizar el correcto funcionamiento del organismo.

Maidana consideró que “mejorar la atención y garantizar una respuesta adecuada a los afiliados requiere analizar integralmente el funcionamiento de OSER y no reducir las dificultades a la tarea de los trabajadores que se encuentran en contacto directo con quienes concurren a la obra social”.

Prensa UPCN