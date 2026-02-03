Noche de Jazz en Pal Río: destacados músicos llegan a Concordia

Según lo anticipado a 7Paginas, la velada tendrá además un condimento especial: Andrés Hayes y Patricio Carpossi, junto a otros integrantes del grupo, ya han pasado por Concordia en distintas formaciones y momentos. Este concierto marcará un regreso significativo, celebrando el reencuentro con el público local y reafirmando el vínculo de estos grandes músicos con la ciudad.

El cuarteto está integrado por Juana Sallies en voz, Patricio Carpossi en guitarra, Martín Lambert en batería y Andrés Hayes en saxos.

Andrés Hayes es saxofonista, clarinetista, compositor y docente, con más de 25 años de trayectoria, y una figura central del jazz argentino contemporáneo. Su música dialoga entre el jazz moderno y las raíces locales, con una fuerte impronta expresiva. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas de la talla de Fito Páez, Divididos, Alejandro Lerner, Los Cafres y George Garzone, además de liderar proyectos reconocidos dentro y fuera del país.

Por su parte, Patricio Carpossi, guitarrista formado en Buenos Aires, Nueva York y Ámsterdam, es uno de los músicos más versátiles y respetados de la escena. Ha participado en festivales de primer nivel como el Holland Festival y el Buenos Aires Jazz, y compartido proyectos con referentes como Mariano Otero, Sergio Verdinelli, Luis Nacht y Enrique Norris, entre otros.

La voz del grupo estará a cargo de Juana Sallies, cantante, compositora y docente nacida en Ushuaia, quien aporta una mirada personal y contemporánea al jazz. Con una sólida formación musical y audiovisual, lidera su propio proyecto y participa activamente en diversas agrupaciones del género, destacándose por su sensibilidad interpretativa y su constante búsqueda artística.

Completa la formación Martín Lambert, baterista platense y figura clave de la escena independiente. Reconocido por su trabajo en proyectos como Música Robada, se distingue por su manejo de texturas, ritmos complejos y una impronta que dialoga entre la tradición del jazz y el lenguaje actual.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos, mientras que en puerta costarán 20.000 pesos. Pueden adquirirse de manera física en El Semillero (Las Heras 89) o de forma online a través de passline.com.