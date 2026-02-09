Noche de Jazz en Pal Río: grandes músicos regresan a Concordia

La propuesta combina standards del jazz con composiciones originales, en un formato que prioriza el diálogo musical y la libertad creativa. El concierto tendrá además un condimento especial: Andrés Hayes y Patricio Carpossi, junto a otros integrantes del grupo, ya han pasado por Concordia en distintas etapas y proyectos, y este show marca un esperado reencuentro con el público local, reafirmando el vínculo de estos músicos con la ciudad.

El grupo está integrado por Juana Sallies en voz, Patricio Carpossi en guitarra, Martín Lambert en batería y Andrés Hayes en saxos, conformando un cuarteto de gran solidez y diversidad expresiva.

Andrés Hayes, saxofonista, clarinetista, compositor y docente, cuenta con más de 25 años de trayectoria y es una de las figuras centrales del jazz argentino contemporáneo. Su música articula el jazz moderno con raíces locales y una fuerte impronta expresiva. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Fito Páez, Divididos, Alejandro Lerner, Los Cafres y George Garzone, entre otros, además de liderar proyectos reconocidos dentro y fuera del país.

Por su parte, Patricio Carpossi es uno de los guitarristas más versátiles y respetados de la escena actual. Formado en Buenos Aires, Nueva York y Ámsterdam, ha participado en festivales de primer nivel como el Buenos Aires Jazz y el Holland Festival, y compartido escenarios con referentes como Mariano Otero, Sergio Verdinelli, Luis Nacht y Enrique Norris.

La voz del grupo está a cargo de Juana Sallies, cantante, compositora y docente nacida en Ushuaia, reconocida por su sensibilidad interpretativa y su búsqueda artística dentro del jazz contemporáneo. Con una sólida formación musical y audiovisual, lidera su propio proyecto y participa activamente en diversas agrupaciones del género.

Completa la formación Martín Lambert, baterista platense y referente de la escena independiente, conocido por su trabajo en proyectos como Música Robada, destacándose por su manejo de texturas, ritmos complejos y un lenguaje que dialoga entre la tradición del jazz y las expresiones actuales.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que en puerta costarán $20.000. Pueden adquirirse de forma física en El Semillero (Las Heras 89) o de manera online a través de passline.com.

Una noche para reencontrarse con el jazz en vivo, celebrar el regreso de músicos fundamentales a Concordia y disfrutar de una propuesta artística de alto nivel, en el marco íntimo y cercano que ofrece Pal Río.

Yanina Urquiza