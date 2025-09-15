7PAGINAS

Lunes 15 de septiembre de 2025
Norte de Concordia: en medio de la lluvia, volcó un acoplado con cuatro toros

Alrededor de las 12:50 de este lunes, un incidente vial se registró en inmediaciones de la Rotonda Ayuí, sobre la autovía 14 en sentido norte-sur.
Redacción 7Paginas

Un acoplado de dos ejes destinado al transporte de hacienda, traccionado por una camioneta Volkswagen Amarok, volcó en plena torrencial lluvia mientras trasladaba cuatro toros. Afortunadamente, no hubo otro vehículo involucrado ni personas lesionadas.

Ante la situación, funcionarios policiales acudieron al lugar para coordinar el despeje de la cinta asfáltica y restablecer la circulación. Los animales fueron contenidos y trasladados hacia un campo lindero, evitando mayores riesgos en la zona de tránsito.

