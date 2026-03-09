“Nos endeudamos para pagar la deuda que dejó el propio peronismo”, afirmó el senador Rubén Dal Molín

Dal Molín sostuvo que el análisis presentado por el PJ “demuestra una preocupante ignorancia en materia de finanzas públicas o, peor aún, un intento deliberado de manipular a la opinión pública”.

Según explicó, el documento del justicialismo compara montos nominales en pesos correspondientes a distintos años sin considerar el contexto económico. “Lo que hace el PJ es comparar cifras en pesos de diferentes períodos en una economía que atravesó niveles históricos de inflación y varias devaluaciones, la última a fines de 2023 producto del descalabro provocado por el gobierno de Alberto Fernández. Es una forma muy básica de distorsionar la realidad”, afirmó.

El legislador remarcó que ese tipo de comparaciones omiten variables centrales del contexto macroeconómico. “Después de la devaluación de 2023 todos los valores en pesos cambiaron drásticamente. Por eso comparar cifras nominales de distintos períodos sin ningún ajuste metodológico es técnicamente incorrecto”, explicó.

En ese sentido, señaló que para realizar un análisis adecuado se deben comparar períodos y monedas equivalentes. “Si miramos enero de 2024 contra enero de 2026, o si analizamos la deuda nominándola toda en dólares o en relación con los ingresos de la provincia, el resultado muestra exactamente lo contrario a lo que intenta instalar el documento del PJ”, sostuvo.

Dal Molín también cuestionó el uso de comparaciones nominales sin contexto histórico. “Si siguiéramos esa lógica absurda podríamos comparar la deuda en pesos de enero de 2004 con la de enero de 2024 y obtendríamos un aumento de más del 25.000 por ciento durante los gobiernos kirchneristas que administraron la provincia por más de dos décadas. Ese porcentaje no demuestra nada más que lo absurdo de comparar pesos nominales de distintas épocas”, indicó.

El senador agregó que, al analizar la deuda en relación con la capacidad de pago del Estado provincial, el panorama es diferente. “El peso de la deuda sobre los recursos de la provincia se redujo de manera significativa durante esta gestión”, aseguró.

Además, respondió a las críticas por el endeudamiento con entidades financieras. “Parte de esa deuda se utilizó para pagar el aguinaldo de diciembre de 2023 que el gobierno anterior no dejó en caja y para afrontar vencimientos de deuda que fueron tomados durante su propia gestión”, afirmó.

“En otras palabras: nos endeudamos para pagar la deuda que dejó el propio peronismo. Esa es la realidad que el PJ intenta ocultar con comparaciones sin rigor técnico”, agregó.

Finalmente, Dal Molín recordó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsó en la Legislatura la creación de una comisión especial destinada a analizar el origen y la evolución de la deuda provincial.

“Si realmente quieren discutir la deuda de la provincia, hagámoslo con todos los números sobre la mesa. Los entrerrianos merecen conocer toda la verdad, no informes armados para generar confusión”, concluyó el senador.

