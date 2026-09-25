“Nos gritan de todo”: Urribarri expuso el hostigamiento que asegura sufrir en la cárcel

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri expuso este jueves ante la Justicia el malestar que atraviesa durante su permanencia en la Unidad Penal N.º 9 de Paraná, donde cumple una condena de ocho años de prisión por el denominado Megajuicio de corrupción.

La situación fue planteada durante una audiencia pública realizada por videoconferencia ante la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, quien mantuvo encuentros individuales con Urribarri, el exministro de Comunicación Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera.

Las audiencias tuvieron como objetivo iniciar formalmente la supervisión del cumplimiento de las condenas y no estaban destinadas a resolver pedidos de beneficios o salidas.

“Nos gritan de todo”

Durante su exposición, Urribarri manifestó su malestar por el aislamiento y sostuvo que recibe agresiones verbales de otros internos cuando debe desplazarse hacia el sector de visitas.

El exmandatario aseguró sentirse “confinado” y planteó la necesidad de contar con condiciones diferentes por su condición de exgobernador.

Sin embargo, desde la Justicia y de acuerdo con los informes elaborados por el establecimiento penitenciario, se indicó que las condiciones de alojamiento son adecuadas dentro del régimen carcelario.

La jueza Bértora también le explicó que no existen regímenes de privilegio vinculados al estatus político o social de una persona detenida y señaló que las medidas de aislamiento preventivo por razones de seguridad son habituales dentro del sistema penitenciario.

Cómo es el alojamiento en la UP9

Urribarri, Báez y Aguilera ocupan actualmente de manera exclusiva el sector que anteriormente funcionaba como área de Sanidad de la UP9.

El espacio cuenta con 14 celdas de aproximadamente siete metros cuadrados, cuatro baños y climatización centralizada. Al ser los únicos internos alojados allí, adaptaron una de las celdas como comedor y utilizan uno de los sanitarios como lavadero.

Además, cuentan con un patio de uso exclusivo entre las 12 y las 19, que comparten únicamente con el área administrativa.

También disponen de un teléfono habilitado para realizar y recibir llamadas.

El pedido de Báez por su celiaquía

Durante su audiencia, Pedro Báez, condenado a seis años y medio de prisión, realizó un planteo concreto relacionado con su alimentación.

El exministro de Comunicación explicó que es celíaco y solicitó garantías para evitar la contaminación cruzada durante la preparación de sus alimentos.

Báez señaló que él mismo cocina sus comidas, por lo que la Fiscalía solicitó a las autoridades de la unidad penal que se adopten los recaudos necesarios para garantizar su menú.

Según expuso, mantiene una rutina que incluye tareas de orden y limpieza, además de lectura mediante un dispositivo Kindle.

Aguilera busca continuar sus estudios

En el caso de Juan Pablo Aguilera, también condenado a seis años y medio, durante la audiencia se mostró conforme con su lugar de alojamiento y concentrado en continuar con su formación.

Aguilera informó que ya inició gestiones ante el área de Educación de la unidad penal para retomar la carrera de Administración de Empresas, que cursaría bajo modalidad a distancia a través de la Universidad Siglo 21.

La conducta será evaluada para futuras salidas

Finalmente, la jueza Bértora recomendó a los tres condenados realizar abordajes psicológicos dentro de la institución, orientados a trabajar sobre los motivos que derivaron en sus condenas.

La magistrada les explicó que la evolución personal y la conducta durante el cumplimiento de la pena serán aspectos considerados cuando alcancen el momento en que puedan solicitar las primeras salidas sociofamiliares o laborales, una vez cumplidos los requisitos temporales establecidos.

De esta manera, los tres condenados continuarán alojados en la UP9 bajo el esquema dispuesto por el Servicio Penitenciario y con seguimiento de la Justicia de Ejecución de Penas.

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