“Nos provocan diciendo que de la cárcel se vuelve, pero de la muerte no”, dijo la abuela de Jesica Bravo

Este lunes, el frente a las puertas de los Tribunales de Concordia fueron el escenario de un desgarrador pedido de justicia. Allegados a Jésica Bravo, la joven madre de 26 años asesinada el pasado 9 de septiembre en calle Lieberman, se concentraron para acompañar una nueva audiencia de remisión a juicio. El pedido de la familia es unánime: que los 11 involucrados —especialmente los cuatro detenidos y una menor señalada— paguen por lo que consideran un ataque «planificado y brutal».

Un ataque premeditado y una familia bajo amenaza

Aidhe Palacio, abuela de Jésica, relató con profundo dolor que el crimen no fue un hecho aislado, sino una emboscada. “Esto estaba todo planificado. Mi nieta llegó a llamar a su papá a Río Negro avisándole que la muerte no era para ella, sino para su hermana, pero no alcanzó. Cuando atendieron el teléfono, Jésica ya estaba muerta”, afirmó.

La mujer denunció además que la familia vive en un estado de alerta constante debido a las provocaciones de los acusados y su entorno. Según Palacio, a través de redes sociales les envían mensajes escalofriantes: “Nos dicen que de la cárcel se vuelve, pero de la muerte no. Es una ofensa y una burla para nosotros que perdimos a Jésica”, sentenció.

El relato del horror: «Eran más de 15 personas»

Lucas, tío de la víctima y testigo presencial del ataque, recordó los minutos de terror en el barrio. Según su testimonio, una patota de más de 15 personas avanzó sobre la vereda de la vivienda familiar. “Salimos con un palito para defender el hogar de mi hermana y ellos se abalanzaron. Estaba todo premeditado; el conflicto era por unas cámaras de seguridad que ellos pensaban que los filmaban en sus ‘cosas turbias’”, explicó.

El relato se vuelve desgarrador al recordar que Jésica falleció dentro de la casa de su madre, tras recibir una herida mortal con un arma blanca. “Fue algo de terror que no se puede explicar. Necesitamos que el fiscal dé el pulgar hacia arriba y esto vaya a juicio para que mi sobrina pueda descansar en paz”, pidió Lucas.

Cuatro niños huérfanos y un pedido de firmeza

El crimen de Jésica Bravo dejó a cuatro niños desamparados, el menor de los cuales cumplirá apenas un año este 7 de abril. La abuela de la joven se mostró indignada ante la posibilidad de que las mujeres detenidas reciban el beneficio de prisión domiciliaria: “Ellas piden domiciliaria por sus hijos, ¿y los hijos de mi nieta? Ella dejó cuatro criaturas tiradas”.

La familia también hizo hincapié en la situación de una menor involucrada en el hecho, exigiendo que la justicia no sea laxa por su edad. “Queremos que la menor también pague. Sigue amenazando y quemando casas. Queremos la justicia de los tribunales y la justicia de Dios”, concluyó Aidhe.

El caso

El homicidio de Jésica Bravo ocurrió el martes 9 de septiembre en calle Lieberman, entre Diamante y Feliciano. En medio de una gresca entre dos familias, la joven recibió una estocada fatal en la puerta de la casa de su madre. Actualmente, hay cuatro personas detenidas (tres mujeres y un hombre) bajo la figura de coautores, mientras la comunidad espera que la Justicia determine el grado de responsabilidad de cada uno de los 11 señalados por la familia.

Fuente y redaccion de 7Paginas