“Nosotros siempre escuchamos a los municipios”, afirmó el ministro de Hacienda en su visita a Chajarí

La actividad institucional contó además con la presencia del senador provincial Rubén Dal Molín y del concejal Iván Stivanello. Antes de la reunión formal, el funcionario provincial dialogó con medios locales y abordó distintos temas vinculados a la situación económica, la relación con Nación y las obras proyectadas para el norte entrerriano.

“Es un placer venir, escuchar y ver cómo está la ciudad, cómo ven la provincia e intercambiar opiniones. Además de linda, esta es una ciudad muy ordenada, producto de las gestiones que han tenido”, expresó Boleas al inicio de la entrevista.

Relación con Nación y reclamos judiciales

Consultado sobre el vínculo con el gobierno nacional, el ministro aseguró que existe una “buena relación”, aunque remarcó que la Provincia defiende los intereses de los entrerrianos.

“Estamos en un camino de sinceramiento. Tenemos un cronograma de trabajo y esperamos llegar a un resultado a fines de junio. Por primera vez hemos presentado en la Justicia lo que creemos que le corresponde a los entrerrianos. Creemos en el diálogo e intentamos avanzar”, sostuvo.

Obras viales y educativas

En cuanto a la necesidad de obras en las rutas provinciales N° 1 y 2, indicó que se trata de una preocupación del gobernador Rogelio Frigerio. “Él piensa en el norte entrerriano como una necesidad concreta. Está puesto en el presupuesto aprobado para 2026, con respaldo de organismos internacionales”, explicó.

También se refirió a la situación edilicia de las escuelas: “Se ha fijado como norte la intervención del 100 por ciento de los establecimientos educativos; debemos ir en un 50 por ciento. Las prioridades se van fijando con el CGE”, afirmó.

Planteos locales y financiamiento

Por su parte, Borghesan destacó la importancia de la visita. “Es una alegría recibir al ministro. Es importante que nos visiten. Le vamos a plantear los temas de la ciudad, hablaremos de la coparticipación y del análisis económico y financiero. El trabajo que viene haciendo el ministro para poner la provincia en caja es fundamental”, señaló.

Entre los temas que llevará el municipio a la mesa de diálogo, mencionó la necesidad de trasladar lagunas de decantación, proyecto para el cual ya cuentan con un predio adquirido.

En ese marco, Boleas subrayó: “Nosotros siempre escuchamos a los municipios”, y anticipó que la Provincia buscará financiamiento ante organismos internacionales. “La deuda de por sí no es mala; todo depende para qué se utiliza. Hay expectativa de que se nos otorgue un cupo de préstamos que contemplen varias obras necesarias”, indicó.

Panorama económico hacia 2026

Finalmente, el ministro analizó el contexto macroeconómico. “Las variables macroeconómicas se han ido ordenando. La economía a nivel país viene creciendo, pero la matriz de crecimiento de Argentina está cambiando. Si bien la economía crece, eso no derrama en el consumo”, concluyó.

Chajari al Dia