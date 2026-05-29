Novedad en la B, Unión será bien local

Hay partidos realmente salientes, como por ejemplo el de Almirante Brown de Osvaldo Magnasco enfrentando nada menos que a Juventud Unida de Benito Legerén. Ambos equipos ocupan la tercera posición en su zona, Almirante en la 1 y Juventud Unida en la 2, aunque los de Magnasco con más cercanía con los líderes a sólo 4 puntos mientras que al “Yuque” los separan 11 puntos de Ferro debido a que tuvo derrotas consecutivas. Gran partido sin duda.

Los punteros de la Zona 1 tienen partidos complicados. El Verde va a jugar ante Atlético Las Heras, escolta en Zona 2, mientras que Victoria lo hará ante Los Charrúas, que pese a estar último en la Zona 2 necesita recuperarse sí o sí.

Mientras tanto, si hablamos de partido difícil es que el tendrá Ferro, líder de la Zona 2, al enfrentar de visitante Sarmiento en el Estadio Profesor Mariano Gerardo Amable. El Ferroviario tiene buena diferencia en la punta, pero no es cuestión de regalar puntos e irá con todo ante el local que, por cierto, necesita ganar para no perder el tren de los de arriba precisamente.

La novedad de la fecha la constituye Unión de Villa Jardín que fue autorizado a jugar en su nueva cancha y seguramente será toda una fiesta ese partido para todo ese gran barrio.

PROGRAMACIÓN 10ª FECHA PRIMERA B

SABADO 30 DE MAYO

Estadio Ciudad de Concordia

14.00hs: Estudiantes vs. Las Heras.

Cancha de Santa María

16.00hs: Athletic Club vs. Monseñor Rosch.

Cancha de Unión

16.00hs: Unión vs. Wanderer´s.

DOMINGO 31 DE MAYO

Cancha de Zorraquín

15.00hs: Zorraquín vs. El Olimpo.

Estadio Ciudad de Concordia

14.00hs: Victoria vs. Los Charrúas.

16.30hs: Almirante Brown vs. Juventud Unida.

En Calabacilla

16.00hs: San Martín vs. Ancel.

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Sarmiento vs. Ferrocarril.

POSICIONES

Zona 1: Estudiantes 20 y Victoria 20, Almirante Brown 16, Sarmiento 14, Athletic Club 8, Zorraquín 8, Unión 7, San Martín 6.

Zona 2: Ferrocarril 23, Las Heras 16, Ancel 15, Juventud Unida 12, El Olimpo 10, Wanderer´s 9, Monseñor Rosch 7, Los Charrúas 6.

En la imagen: Formación de Las Heras (Liga Concordiense de Fútbol).

Por Edgardo Perafan