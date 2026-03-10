Novedoso: la Municipalidad de Concordia podrá intervenir en algunos allanamientos policiales

El objetivo del acuerdo, segun se dijo a 7Paginas, es establecer mecanismos de cooperación, coordinación y asistencia recíproca para optimizar la actuación del Estado cuando, durante intervenciones policiales, se detecten posibles infracciones a la normativa municipal. Estas situaciones suelen surgir, por ejemplo, en procedimientos realizados en cumplimiento de órdenes judiciales como allanamientos u otras medidas procesales.

Al respecto, el intendente Azcué explicó que la iniciativa forma parte del trabajo conjunto que el municipio viene desarrollando con distintas instituciones. “Hay procedimientos que realiza la Policía en los que podemos intervenir, como allanamientos donde se detectan situaciones irregulares vinculadas al incumplimiento de ordenanzas o cuestiones relacionadas con habilitaciones”, señaló.

A modo de ejemplo, el jefe comunal mencionó que en algunos allanamientos por narcomenudeo se detecta el funcionamiento de kioscos clandestinos u otras irregularidades. También indicó que en ciertos casos se observan construcciones sin autorización o la ocupación de espacios públicos, prácticas que —según explicó— en ocasiones se vinculan con maniobras para reinvertir dinero proveniente de actividades ilícitas.

“Si contamos con esa información podemos actuar rápidamente y permitir que nuestros inspectores intervengan acompañados por la Policía”, sostuvo Azcué.

Por su parte, el comisario inspector Rosatelli destacó que el convenio representa una herramienta adicional para la fuerza de seguridad, ya que permitirá actuar de manera coordinada cuando en los procedimientos se detecten faltas que infringen ordenanzas municipales.

En tanto, el secretario de Gobierno municipal, Luciano Dell’Olio, explicó que ante la detección de un delito o irregularidad la Municipalidad centralizará la información a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, desde donde se coordinará la intervención de inspectores de las distintas áreas para determinar si existen incumplimientos de normativas municipales, provinciales o nacionales.

El protocolo busca fortalecer la prevención y el combate del delito mediante una actuación integral del Estado, teniendo en cuenta que ciertas actividades irregulares o emprendimientos clandestinos —que en principio podrían constituir infracciones administrativas— pueden también estar vinculados o encubrir delitos de mayor gravedad.

De la firma del acuerdo también participaron el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Purgart, y el director de Inspecciones, Sebastián Franco