Novena noche del Carnaval del País: cuatro comparsas hicieron vibrar a más de 19 mil personas

La edición 2026 —que desde este año ostenta el rango de Fiesta Nacional— atraviesa su tramo decisivo con un nivel parejo entre las cuatro comparsas en competencia. Música, danza, vestuario, carrozas, iluminación y una sólida construcción narrativa confluyen en una propuesta que trasciende el desfile y se instala como un verdadero teatro popular a cielo abierto.

Cuatro estilos, un mismo nivel de excelencia

La noche del lunes 16 tuvo un orden de salida que mantuvo en alto la intensidad de principio a fin.

Abrió Papelitos (Club Juventud Unida) con “Vivos”, bajo la dirección de Juane Villagra. La comparsa volvió a exhibir su sello contemporáneo, con una energía vibrante y una estructura coreográfica más orgánica. A lo largo de los 500 metros de pasarela sostuvo ritmo y coherencia estética, consolidándose como firme aspirante al título.

En segundo lugar desfiló Ará Yeví (Club Tiro Federal) con “La resistencia”, dirigida por Guillermo Carabajal. La propuesta se destacó por su épica colectiva y precisión técnica. Cada cuadro dialogó con el anterior, reforzando una narrativa sólida sin caer en lo explícito. La iluminación y la batucada potenciaron una puesta equilibrada que la mantiene en la pelea grande.

El tercer turno fue para Marí Marí (Club Central Entrerriano) con “Genios”, bajo la dirección de Gregorio Farina. Con oficio y elegancia, la rojinegra volvió a demostrar su dominio del espacio y su equilibrio entre monumentalidad y cuerpo de baile. La ovación del público reconoció una propuesta coherente y cuidada en cada detalle.

El cierre quedó en manos de O’Bahía (Club de Pescadores), dirigida por Adrián Butteri, con “El pescador, el genio y las mil y una noches”. Inspirada en el imaginario oriental, la comparsa mostró una evolución en claridad narrativa y transiciones más fluidas, logrando una versión envolvente y competitiva.

Con este nivel de paridad, el campeonato permanece abierto. Ninguna comparsa logra despegarse de manera definitiva y esa competencia eleva el estándar artístico noche tras noche.

El “After Billboard” y una fiesta que continúa

Tras el desfile, la celebración siguió con el ya instalado “After Billboard”. En esta oportunidad, la banda Los Tuka Tuka convirtió la pasarela en una pista multitudinaria frente a la Casa Rosada, con espuma, luces y miles de personas bailando. La propuesta, incorporada de manera sistemática en esta edición, amplía la experiencia y consolida al Corsódromo como un espacio cultural integral.

Entre el público se destacó la presencia del exintegrante de la Generación Dorada, Carlos Delfino, quien disfrutó del espectáculo como un espectador más.

Lo que viene

El calendario continúa el viernes 20 de febrero con la tradicional Elección de la Reina 2026. Las postulantes serán Valentina Giménez (Papelitos), Manuela Scorzelli (Ará Yeví), Mary Ann Morrison (Marí Marí) y Angie Félix (O’Bahía), quienes buscarán suceder a Felicita Fouce, soberana 2025.

Luego llegarán las dos últimas noches competitivas: sábado 21 y sábado 28 de febrero, ambas desde las 21:30, donde se definirá el campeonato.

En cuanto a las entradas, las boleterías funcionarán de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y el sábado desde las 9 hasta el cierre del espectáculo. Los residentes del departamento Gualeguaychú podrán acceder a un valor promocional de 20.000 pesos en compra presencial con DNI, mientras que para no residentes el costo es de 35.000 pesos.

La novena noche dejó una certeza: el Carnaval del País no es solo una tradición festiva, sino una construcción cultural que combina creatividad, disciplina y competencia en un espectáculo que convierte cada verano en una obra colectiva de dimensión extraordinaria.