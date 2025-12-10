“Nucho” Dagani fue absuelto y lanzó duras acusaciones: “Desde el gremio Aemfe y con el apoyo de un medio mentiroso armaron esta causa”

Dagani eligió el programa radial Entre Líneas, que se emite por Radio UNO Federación, para expresar su descargo emocional, luego de más de tres años de proceso judicial. “Hoy estoy con mucha tranquilidad y alegría porque se hizo justicia frente a estos embates arteros que se hicieron especialmente contra mi persona”, sostuvo.

El histórico dirigente aseguró que la denuncia fue armada con fines políticos: “Usaron a un compañero para hacer la denuncia, todos sabemos quiénes fueron los ideólogos. Dirigentes frustrados que utilizaron el voto de los trabajadores de Aemfe para candidatearse políticamente”, expresó.

“No había delito penal”

Dagani remarcó que desde un primer momento su defensa sostuvo que no existía una figura penal que justificara una condena. “Mi abogado, Carlos Conti, lo dijo desde el comienzo: acá no había delito penal firme. Por eso se apeló y hoy la Cámara nos dio la razón”, afirmó.

Con casi 74 años, el ex dirigente destacó el impacto personal y familiar que tuvo el proceso judicial: “No era justo que después de tantos años de lucha gremial, de trabajo en el sindicato y en la Caja, llegara a esta etapa de mi vida con una condena encima. Eso me causó una tristeza profunda a mí, a mi familia y a muchos compañeros que saben cómo fue mi trayectoria”.

Reivindicación de su historia gremial

Durante la entrevista, Dagani reivindicó su rol como dirigente de base desde la década del 80, recordando la creación de la Ordenanza 574 —que estableció derechos y obligaciones del trabajador municipal— y la Ordenanza 856/93, que dio origen a la Caja Previsional, luego transformada en la 1359.

“Esta es la prueba del trabajo que hicimos con otros compañeros y con el acompañamiento de los trabajadores municipales”, expresó.

Asimismo, afirmó que nunca cedió frente a presiones políticas o económicas: “Jamás traicioné los derechos de los trabajadores municipales, jamás entregué a un compañero”.

No iniciará acciones por resarcimiento

Consultado sobre si avanzará con demandas judiciales contra quienes impulsaron la causa, Dagani fue contundente: “Estoy en una etapa de mi vida en la que quiero tranquilidad. No quiero andar por los pasillos de los tribunales. Tengo seis nietos, una familia, y quiero disfrutar esta etapa”.

En ese marco, dejó el juzgamiento en manos de la sociedad: “Yo voy a seguir caminando tranquilo por la ciudad de Federación. Cuando alguien me hace una crítica constructiva, la escucho. Pero también pregunto qué hizo por los trabajadores”.

Críticas al poder político y a ciertos medios

Dagani también cargó contra sectores políticos y medios de comunicación locales: “Los problemas empezaron cuando se creó la Caja, cuando teníamos poder gremial y económico. Ahí comenzaron los embates de sectores políticos mediocres que siempre quieren llevar agua para su molino”.

Y fue aún más duro con algunos periodistas: “La peor condena es que la gente sepa que sos un mentiroso, que no hacés periodismo objetivo. La sociedad sola saca sus conclusiones”, dijo al mencionar a FM Omega.

“Voy a vivir tranquilo hasta el último día de mi vida”

En el cierre de la entrevista, Dagani se mostró sereno y firme: “Estoy tranquilo con mi conciencia, con lo que hice por los trabajadores municipales dentro de mis posibilidades. Camino por mi pueblo, la gente me saluda, y ese es el mejor premio”.

Finalmente, envió un mensaje especial a los empleados municipales: “Desde Corrientes los tengo siempre presentes en mi corazón hasta el último día de mi vida”.